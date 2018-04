VIDEO: Ola de comentarios tras la cena de Natacha con “la Chiqui”

Actores y periodistas salieron a lanzar, en las últimas horas, fuertes críticas contra la producción del programa que conduce Mirtha Legrand y contra la propia diva por haber invitado a la mediática Natacha Jaitt a hablar sobre los casos de abuso en Independiente.

Carla Peterson, Mercedes Ninci, Luis Novaresio, Enrique Pinti, Antonio Laje convirtieron al programa del sábado de Mirtha Legrand en el blanco de numerosas críticas. En las redes sociales, así como en distintos programas de televisión, también proliferaron comentarios negativos hacia el ciclo televisivo.

Las críticas estuvieron centrada a las acusaciones que formuló Natacha Jaitt, quien asoció a periodistas, políticos e importantes figuras del medio con la investigación por abusos en Independiente. Ante semejante afirmación, figuras tanto del espectáculo como del medio periodístico salieron a reprochar a la diva de los almuerzos por haberle dado un espacio a la mediática.

Luis Novaresio (53), en su programa de este domingo, Debo Decir (América, a las 20), expresó su repudio contra la producción del programa de Mirtha Legrand. "Yo no voy a juzgar de ninguna manera a Natacha Jaitt, al contrario, me parece una persona sumamente agradable... Sí me quedo pensando sobre la responsabilidad que nosotros tenemos en la tele. Yo me hago responsable de cada uno de los invitados que vienen aquí y me hago responsable de lo que diga".

Agregó: "Tuvimos episodios que generaron muchísima repercusión como el de (Juan José) Gómez Centurión y me hago responsable, y la producción también. Entonces quiero solidarizarme con mis compañeros que fueron injustamente agredidos y sin ningún tipo de prueba".

Otro que salió con los tapones de punta contra la mesa más famosa del país fue el conductor de América, Antonio Laje. "Hay mucha responsabilidad de la producción, porque si de todo lo que dijo ella nada es cierto y no se puede probar, ¿cómo limpiás a la gente que ensució? Es terrible, porque no los denunció por comprar una entrada de reventa, los acusó de abuso de menores, de pedofilia. Suponemos que tiene pruebas, y si así es, no tiene que ir a un programa, tiene que ir a la Justicia" expresó.

Desde el mundo artístico también lanzaron misíles a la producción de “La noche de Mirtha”. Carla Peterson manifestó su indignación por el poco espacio que le dieron a Dalal Massad, madre del soldado Daniel Massad, quien murió en la Batalla del Monte Longdon el 11 de junio de 1982.

"¿Se están arrepintiendo de hacer programas de opinadores? La mamá de un soldado caído en Malvinas se merece más respeto. No es Mirtha. Son todos. Nos merecemos más respeto. Vayan a un corte y pidan disculpas. Apaguen sus televisores. Abracen a sus hijos. Y disfruten de estos días para dar el paso", señaló la actriz y mujer de Martín Lousteau (47) en Twitter.

Además, este lunes, Mercedes Ninci, la principal invitada a la mesa de Mirtha que confrontó este sábado con Natacha, acusó a la mediática de cobrar para “desprestigiar” periodistas.

“Alguien le pagó para mandar al frente a gente que no está en la causa. A mí me empezó a agredir diciéndome que yo era la novia de Gustavo Vera. Me dijo pedófila de entrada, diciendo que yo amparaba pedófilos. Darle micrófonos a esta mujer y no frenarla fue muy triste. Yo me sentí muy mal", dijo la cronista de radio Mitre en diálogo con Marcelo Longobardi.

En “Debo decir”, Enrique Pinto también se refirió a la denuncia mediática -sin pruebas- que hizo Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, acerca de la relación del humorista en la causa por abuso de menores que explotó después de la denuncia del club Independiente. Según Natacha, Pinti figura en la lista

de nombres que de alguna manera u otra, participaban de esta red de pedofilia.

“La vi muy nerviosa a Natacha. Pregunté y me parece que lo que dijo es que estaba haciendo un estudio que le encargaron y trajo un montón de papeles y ahí estaban anotados un montón de nombres que fue dando con distintas graduaciones. A mí no me nombró, pero habló de un monologuista llamado Enrique. Me puso nada más que como cliente no perteneciente a ninguna red, sino como cliente de gente que yo ni conozco ni se quienes son. Me parece una actitud muy rara”, dijo el humorista.