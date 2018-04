Ahora los chicos quieren soplar las velitas caracterizados como sus ídolos

Los festejos tradicionales parecen parte de otra época y hoy se producen cumples con disfraces para el agasajado y sus invitados, una decoración a tono y juegos en sintonía con el personaje o el tema elegido

Organizarle el cumple al nene o a la nena no es una tarea sencilla ni algo que se resuelva en un día. Que lo digan, sino, los miles de padres que van y vienen tratando de encontrar una casita para la fecha precisa o los que buscan cumplir el deseo de un chico que quiere festejar como si homenajeara a su personaje favorito. Y no es cuento, porque al desembolso económico que los mayores deben enfrentar -dado que se trata de festejos cada día más costosos- viene a sumarse una tendencia que, aunque no del todo novedosa, gana seguidores y comprende edades que van de los seis a los doce años: los cumpleaños temáticos, fiestas dedicadas a un tópico en particular y cuyo personaje o lema principal, claro está, es elegido por el agasajado.

Ya no basta con peloteros, inflables o un payaso que haga piruetas y trucos de magia. Hace poco, por dar un ejemplo entre curioso y simpático, Tiago -un niño correntino que cumplió siete años- pidió un festejo especial que generó sorpresa y admiración entre sus familiares y amigos: el nene pidió festejar sus 7 caracterizado como San Martín. Según Fátima, su mamá, “fue una iniciativa de él”. Incluso contó que en el salón le sugirieron que buscara otra opción o personaje para decorar la sala, pero el chico -firme como el libertador- se negó una y otra vez. “Yo quiero San Martín, no otra cosa”, dijo sin dudar.

Al momento de cantar el “feliz cumpleaños”, sonó La Marcha de San Lorenzo y al final, como buen patriota, Tiago gritó: ‘Viva la Patria’”.

Aunque sin la temática elegida por Tiago, hacer de los cumples un homenaje a determinado tema o personaje es, como se dijo, una moneda cada día más corriente. “Hoy en día todos los cumpleaños son temáticos”, cuenta Eugenia Granillo Fernández, responsable de la casita de fiestas infantiles “Fila India” y para quien los temas elegidos “van cambiando según las modas y los personajes televisivos. Para las chicas puede ser Soy Luna o alguna princesa y para los nenes algún superhéroe en particular, pero todos, nenas y nenes, quieren tener un cumple temático”.

Si bien el universo de los festejos infantiles es tan variado como variadas son las realidades económicas de cada caso, otra de las modas que no para de crecer es el de los spa para nenas, lugares donde la cumpleañera y sus amigas van a pasar una tarde especialmente diseñada con actividades que van de belleza de manos hasta peinados, esmaltes, vestidos y maquillaje. También en algunos casos puede incluir una sesión de relajación. Otros, incluso, organizan desfiles o karaokes cuando las nenas ya están lookeadas.

Los globos y las guirnaldas, clásicos de cualquier festejo infantil, parecen también haber quedado un tanto relegados: ahora está de moda la decoración integral personalizada, con un servicio que incluye ambientación, mesa de golosinas y descartables con diseños exclusivos para cada pequeño cliente. Y los costos, claro, varían según cada caso, pero pueden ir desde los 10 mil pesos -incluyendo comida, alquiler del salón y la animación- hasta los 15 mil o hasta 20 mil pesos.

“Un festejo promedio hoy ronda los 15 mil pesos -apunta Granillo Fernández-, pero la variedad en esto es muy grande y se puede conseguir por mucho menos y, por supuesto, también por mucho más”.

Para Claudio Godoy, en tanto, que junto con su compañero “Petaca” hace 15 años que animan fiestas infantiles en nuestra ciudad, “todo está relacionado con el poder adquisitivo de las familias que quieren festejar. Es cierto que hoy en día los cumpleaños temáticos cobraron fuerza, pero también lo es que la situación económica de la gente es cada vez peor. Peor que en el 2001, te diría. Para quienes hacemos animaciones la situación es terrible, porque actualmente el trabajo que hacemos nosotros se suple con inflables o un metegol, y muchos padres prefieren alquilar un pelotero o disfrazar a su hijo de tal o cual personaje y evitar así pagar animadores”.

Otra propuesta original de estos tiempos -y que cobra fuerza en algunas casitas de fiestas infantiles de la Ciudad- es convertir el festejo en un gran laboratorio, donde chicas y chicos se convierten en científicos y juegan de una manera distinta con tubos de ensayo, embudos, pipetas y sorbetes. Durante el festejo, los pequeños fabrican miki moko de colores -también conocido ahora como “slime”-, shampoo, sales de baño y líquidos que cambian de colores al combinarlos. En estos casos, la celebración está dirigida a chicos mayores de 6 años, incluye todos los elementos y, con comida incluida, puede rondar entre 14 y 16 mil pesos.

Para las mamás que prefieran poner manos a la obra, algo que se vuelve cada día más frecuente, se venden kits de decoración en formato digital y hay empresas que, a pedido y en sintonía con la temática que se pretenda para la fiesta, envían el archivo por mail para que sólo haya que imprimirlo y armarlo.

En cuanto a los souvenirs, la vieja bolsita de plástico con caramelos es otra de las cosas que parece haber perdido fuerza. Ahora predominan los útiles y didácticos y las propuestas que sirven como una atención a los chicos que participaron de la fiesta, como libros y los rompecabezas o las etiquetas personalizadas.

Pasando en limpio, el alquiler de una casita -por tres horas- varía entre los 5 mil y 8 mil pesos, sin contar la animación. Y un catering para 40 chicos va de los 1.200 hasta los 3 mil pesos. En este aspecto -el de la alimentación en los cumples- también se ve fuerte el cambio de época: adiós al clásico alfajorcito de maicena para darle la bienvenida a trufas y cupcakes. Eleonora, una ex docente platense que ahora tiene una empresa de pastelería para chicos, cuenta que una mesa dulce para 20 nenes puede costar entre 2 mil y 3 mil pesos.

“No sólo los cumpleaños temáticos se pusieron de moda sino el tipo de comida que los padres quieren para los chicos -dice Eleonora-. Hoy en día nos piden cada vez más propuestas saludables para reemplazar chizitos y panchos por bastones de verdura y granola. Si bien los padres se involucran, en estos casos la mayoría de las veces es la madre la que pide, elige y termina decidiendo”.