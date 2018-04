El reto de la maratón, una moda que puede resultar fatal

Especialistas en cardiología y medicina del deporte alertan sobre los riesgos poco conocidos de esta prueba extrema luego de dos episodios registrados el domingo

Nicolás Maldonado

El mito cuenta que tuvo su origen en la antigua Grecia en homenaje a la hazaña del soldado Filípides, quien en el 490 AC corrió 42 kilómetros sin descanso para llevar hasta Atenas la noticia de la victoria sobre los Persas en Maratón. Luego murió. Dos mil quinientos años más tarde, en pleno auge del running, este último detalle parece ser pasado por alto por muchos de los que se largan a correr los míticos 42K. Así lo observan especialistas en Cardiología y Medicina del Deporte al advertir que el esfuerzo desmedido que impone el reto puede en ocasiones resultar fatal.

Tal fue el penoso desenlace que tuvo la prueba para Matt Campbell (29), una de las máximas figuras surgidas en Gran Bretaña del reality MasterChef. Mientras se encontraba participando el domingo pasado de una maratón en Londres, el joven cocinero colapsó al llegar al kilómetro 37. Aunque fue atendido de inmediato, los médicos no pudieron evitar que muriera horas más tarde en un hospital debido a un severo cuadro de deshidratación causado por el calor.

Ese mismo día una corredora entrerriana sufrió una situación similar en Santa Fe. Marlene Gieco (38) participaba bajo un calor asfixiante de la “Mosquito Trail”, una carrera 10 kilómetros a campo traviesa organizada en Monte Vera, cuando se le perdió el rastro. Cuatro horas más tarde fue hallada convulsionando, deshidratada y fuera del recorrido señalizado debido a una severa descompensación.

La maratonista, que es oriunda de la ciudad de Diamante pero reside desde hace trece años en Santa Fe, fue internada en cuidados intensivos del hospital Cullen, donde anoche permanecía en coma inducido y asistencia respiratoria mecánica. Si bien su estado de salud presentaba “una leve mejoría”, el cuadro seguía siendo “crítico y con pronóstico reservado debido al daño que sufrió en sus riñones”, informaron voceros del hospital provincial.

LOS RIESGOS

“Para una persona que no está bien entrenada, una maratón puede representar una esfuerzo sostenido de hasta cinco horas. Y si a eso se le suman condiciones de calor y humedad inadecuadas, el riesgo se multiplica. En esos casos, incluso sin patologías previas pueden producirse descompensaciones hidroelectrolíticas, que pueden provocar la muerte”, advierte el especialista en Medicina del Deporte Rubén Argemi, quien durante años trabajó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

“Estamos viviendo una época en que correr maratones se ha vuelto `cool`. Y hoy es muy común que algunas personas se lo pongan como una objetivo de vida, lo que no está mal. Pero uno no puede perder de vista que si bien hacer actividad física regular tiene muchos beneficios para la salud, también puede producir perjuicios si el esfuerzo que implica no se corresponde con nuestra grado de preparación. Ocurre además que un esfuerzo físico desmedido puede desencadenar enfermedades preexistentes del corazón, como una alteración en su ritmo, una malformación congénita o incluso algún tipo de arterosclerosis que produzca la muerte de esa persona durante el esfuerzo”, señala el especialista.

Lo mismo advierte su colega, el especialista consultor en Cardiología Alejandro Gómez Monroy. “Aunque la mortalidad por un esfuerzo físico durante el deporte es muy baja, ya que su prevalencia está calculada en 1 a 2 personas cada 100 mil, esto no significa que estos episodios no ocurran con mayor frecuencia en situaciones de esfuerzos desmedidos”, afirma al señalar que “sus causas podrían dividirse en dos grandes grupos según la edad”.

“Entre las personas menores de 35 años, las causas de muerte en el deporte obedecen generalmente a cardiopatías congénitas que han pasado inadvertidas y se manifiestan durante un esfuerzo físico inusual. Entre los mayores de 35, la principal causa es la enfermedad coronaria de tipo arterosclerótica por la ruptura de una placa de ateroma. Aunque la persona no tenga factores de riesgo significativos y esté bien entrenada puede ocurrir que el esfuerzo desmedido produzca que una pequeña placa se le inestabilice. De hecho, el 86% de los infartos ocurren por complicaciones de placas de grado leve que no dan síntomas”, comenta Gómez Monroy.