Connie Ansaldi se refirió al alejamiento televisivo de Juan Cruz Sanz

La panelista de Cortá por Lozano habló sin problemas de su ex compañero del ciclo



Hace unas semanas se desató el escándalo entre Juan Cruz Sanz y Natacha Jaitt, quien difundió videos íntimos del panelista y hasta lo relacionó, sin pruebas, con fuertes delitos.

Ante esos hechos, el joven decidió pedirse unos días en Cortá por Lozano, donde es panelista, y luego dos meses más hasta que la situación se apacigüe.

Consultada al respectol, Connie Ansaldi no dudó en responder en un programa televisivo: "No hablé con él, no lo quise molestar. Me parece que es un poco complejo. Sé que se tomó una semana primero y después creo que habló con la productora y pidió dos meses más de licencia. No sé si licencia psiquiátrica o licencia médica, pero no sé mucho más".

Y siguió: "Tenemos un trabajo donde hay que tener cierta cordura entre lo que uno hace, dice y piensa hay que tener".

"Además tiene una causa que también hay que afrontar", cerró.

Días antes, Verónica Lozano había dicho: "Todo es delicado entonces también quiero ser cuidadosa al hablar, prefiero que él hable con la gente del canal y los días pongan un poco más de claridad sobre esto. Es todo confuso y complejo y tampoco hay una condena de lo otro".