¡Otra vez Chano!: llegó del boliche y llamó a la Policía; tenía miedo que lo secuestraran

El cantante aterrizó en su casa el domingo a la madrugada y, al ver todo revuelto, entró en pánico. Terminó atendido por SAME

Santiago “Chano” ” Moreno Charpentier siempre es noticia. El ex líder de Tan Biónica intentaba este año preparar su regreso a escena, luego de que sus problemas con las sustancias prohibidas y sus escándalos pusieran la música en un segundo lugar en su vida y terminaran con la banda que formó con sus hermanos, pero en lo que va de 2018 las noticias sobre sus escasos shows y producción musical quedaron ampliamente eclipsados por nuevos escándalos que lo involucran.

Claro, Chano parece haber aprendido la lección y sus líos ya no tienen la dimensión de antaño, aunque no hace falta recordar que este año inició para el cantante como el anterior, internado por una supuesta “deshidratación” que para muchos se tiñó de brote psicótico causado o por el abuso de sustancias o por la abstinencia.

En 2017 había pasado los primeros días del año también internado, y, descontrolado, apenas le dieron el alta fue al cumpleaños de su amiga Pampita, y terminó nuevamente en el hospital. Fue entonces cuando su hermano Bambi decidió que los días de Tan Biónica se habían terminado: demasiados escándalos y un familiar, sangre de su sangre, precisando frenar un ritmo de vida rockero que lo estaba llevando hacia el precipicio.

EL HISTORIAL

El historial de Chano, se sabe, es largo: sus problemas con la ley y las sustancias comenzaron cuando embistió a ocho autos (él jura que lo perseguían), y siguió con dos choques automovilísticos más, uno contra dos autos estacionados.

Entre líos y más líos, en 2015 Chano dio una rara entrevista con Jorge Lanata en su programa político y televisivo, y allí el cantante había confesado: “Soy adicto, tengo una enfermedad crónica que hay que atenderla día a día. Desde los 24 años estoy en tratamiento”.

Ahora, en los albores del que será su primer show “grande” en Argentina (en el verano fue parte de un festival playero, en lo que marcó su vuelta a los escenarios), el 3 de mayo en el Luna Park, Chano, que busca recuperar la forma musical y dejar atrás los últimos años de problemas (hasta dice que duerme en cámaras hiperbáricas y que come vegano), colaboró con su imagen escandalosa al protagonizar un confuso episodio que involucró a la policía, el SAME y un supuesto secuestro.

Y eso que no maneja: desde sus últimos episodios con los autos, Chano no maneja más, pero, claro, eso no lo alejó de los escándalos policiales.

QUÉ PASÓ

Todo comenzó el fin de semana: tras visitar el programa de Pampita, su gran amiga, el jueves por la tarde, lo último que se supo de artista fue que estaba pasándola muy bien el sábado a la noche, ya que posteó una foto junto a Santiago Bal, panelista de la morocha, en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, esa noche no terminó de la mejor manera, algo que puede ocurrir si el artista sale de parranda: aunque, en este caso, no queda demasiado claro si lo ingerido la noche anterior colaboró con el miedo de Chano, o si el músico tenía legítimas razones para estar asustado.

El domingo a la madrugada Chano denunció en la Comisaría 35 de Capital Federal que en su domicilio de Avenida Libertador al 7000 fue víctima de un robo y tentativa de secuestro durante la madrugada.

Según manifestó el propio cantante al regresar a su departamento, acompañado por una amiga, escuchó “ruidos raros” y visualizó que en el interior de la vivienda “estaba todo revuelto”.

Asustado por la situación, Chano decidió llamar a la policía y realizar la denuncia correspondiente minutos después de las 9 de la mañana. Inmediatamente, personal policial se presentó en el lugar y pudo verificar junto al cantante que “todo estaba en orden”.

Pero la presencia de la policía no alcanzó y tuvieron que recurrir a la emergencia médica para atender al cantante.

Una ambulancia del SAME, llegó para tranquilizar a Moreno Charpentier – que se encuentra en tratamiento psiquiátrico por ataques de pánico – para estabilizarlo, por el alterado estado en el que se encontraba.

Finalmente se supo que por todo el asunto tomó intervención la fiscalía de Saavedra cuyo titular es José María Campagnoli.

¿Se asustó de más Chano al ver que todo estaba revuelto? ¿Incidió en su paranoia el consumo indebido de algo en la noche porteña? Hasta ahora no ha salido nadie del entorno del cantante a aclarar la confusa situación y no se sabe cómo continúa la su salud.