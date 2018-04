Nedela anunció importantes obras para Berisso

| Publicado en Edición Impresa

Con un extenso balance de lo hecho durante sus primeros dos años de gobierno, varios anuncios de obras hidráulicas, viales y de otros rubros y un fuerte mensaje político a la oposición, el intendente de Berisso, Jorge Nedela, dejó ayer inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de ese vecino distrito.

“Que les quede muy claro: no vinimos a robar, no estamos acá para enriquecernos y todo lo que hacemos es absolutamente transparente”, enfatizó Nedela en uno de los tramos de su discurso que arrancó aplausos de los concejales de Cambiemos y el público presente en el recinto.

A diferencia del año pasado en que se produjeron incidentes entre las barras del PJ y del oficialismo, la ceremonia de ayer se desarrolló en un marco de tranquilidad.

Al trazar un balance de lo actuado en los primeros dos años de su gestión, Nedela puso énfasis en la delicada situación económica del distrito y en ese marco dijo que “tomamos una serie de medidas para revertir un problema que esta Comuna arrastra desde hace mucho tiempo y hemos podido descomprimir parte de la deuda flotante y se recuperaron contribuyentes que por diversos motivos habían dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales”.

Al mencionar otras acciones, el jefe comunal berissense dijo que avanzará con el nuevo centro de monitoreo de cámaras de seguridad y gestionando equipamiento policial al tiempo que recordó su pedido a la Procuración de la Provincia para que Berisso tenga una fiscalía descentralizada.

Nedela se detuvo especialmente en el área de obras públicas y equipamiento municipal para recordar la compra de camiones y maquinarias y destacar la pavimentación de la calle 8 que logró unir los barrios de La Franja con el casco urbano. Y mencionó “los nuevos asfaltos en el circuito de calle 28 entre Avenida Montevideo y 171 y 171 entre 27 y 30 y la reparación integral de calle 168 y 8” que, dijo, “se encontraba en muy mal estado”.

LA TERMINAL Y OBRAS HIDRÁULICAS

Al hablar de los proyectos, Nedela anunció la construcción de la terminal de ómnibus de media y larga distancia sobre la futura avenida 143 y trabajos de saneamiento y de hidráulica por más de $ 300 millones.

“Las cloacas son prioridad central para nuestro gobierno ya que el servicio actual apenas alcanza al 20% de la población y se llevan más de 20 años sin obras de saneamiento importantes”, enfatizó, para agregar que “para revertir esta realidad elaboramos proyectos y estamos gestionando fondos para llevar a Berisso a un 75% de su población con servicio de cloacas”.

“El área de Compras del municipio está en manos de una ex funcionaria del gobierno anterior; en la Tesorería y la Contaduría hay empleados de carrera con más de 30 años de trabajo y eso es porque no tenemos nada que ocultar, no le tenemos miedo al control porque no vinimos a robar”, sostuvo Nedela en el tramo final de su mensaje.