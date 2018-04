Protesta gremial en Control Ciudadano

| Publicado en Edición Impresa

Trabajadores de Control Ciudadano se manifestaron ayer en la sede de 20 y 50 en rechazo a despidos en el área y para exigir estabilidad laboral. Reclamaron la marcha atrás a “los despidos de las últimas semanas” y “garantías para la continuidad laboral”. Desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano se informó que se tomó “la decisión de no renovar el contrato de 28 trabajadores, ya que los mismos no cumplían con las tareas asignadas, se ausentaban, no respetaban los horarios o no asistían a los operativos correspondientes”.