La falta de pediatras lleva a Casa Cuna a poner avisos en una bolsa de trabajo

El hospital platense necesita cubrir una guardia médica de 36 horas. El aviso lleva una semana de publicado y nadie acude a cubrir la vacante. La crisis de las especialidades médicas que escasean.

Nicolás Maldonado

El aviso apareció publicado hace una semana en la bolsa de trabajo del Colegio de Médicos, donde todavía sigue en pie. Y aunque dice simplemente que “el Hospital Noel Sbarra busca pediatra para cubrir una guardia de 36 horas”, cualquiera que lea entrelineas puede advertir la gravedad de la situación que se insinúa tras él. Y es que si un hospital pediátrico del prestigio de la ex Casa Cuna hoy no logra conseguir quién cubra ese cargo, no hay que hacer gran esfuerzo para imaginarse lo difícil que es para una salita de la periferia de la Ciudad.

En rigor no hay nada que imaginar. Hace apenas dos semanas, tras meses de infructuosas gestiones individuales, madres y padres de Etcheverry se manifestaron frente a la sede del Centro Comunal para reclamar que no se demore más la designación de un pediatra. Como menciona la crónica publicada oportunamente en este diario, hace más de un año y medio que la sala sanitaria de esa localidad no cuenta con un especialista en salud infantil.

La escasez de pediatras -entre otras especialidades críticas del primer nivel de atención- no es ciertamente un fenómeno que se circunscriba a La Plata, aunque ésta lo sufre en forma particular. Como vienen advirtiendo desde hace años tanto docentes de la Facultad de Medicina como referentes del ámbito de la salud, las malas condiciones de trabajo junto a las bajas remuneraciones que ofrecen hoy los hospitales bonaerenses ha llevado a que en ellos queden cada vez más guardias de pediatría sin cubrir.

Para dar una idea del déficit que se registra ya en esta especialidad a nivel provincial, basta mencionar que de los 288 cargos de residencias en Pediatría que ofreció el año pasado en hospitales bonaerenses el Ministerio de Salud, una cuarta parte (74 para ser exactos) quedaron vacantes por falta de interés.

Si se tiene en cuenta que el número de residencias hospitalarias es calculado cada año en función de la necesidad de la población, lo que está diciendo la estadística es que en el término de pocos años casi no va a haber médicos que atiendan a los chicos en el sistema público de salud.

Tras que cada vez son menos quienes optan por esta especialidad, en el caso de La Plata se le suma a esa problemática la fuerte competencia ejercida por la capital federal. “A media hora por autopista hoy tenés sueldos un 50% ciento más altos”, explican las autoridades del Colegio de Médicos al señalar que “a igual responsabilidad laboral, cada vez son más los pediatras y otros especialistas que eligen trabajar allá”.