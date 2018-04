Schwartzman no la tuvo fácil pero logró empatar la serie

El ganador se definirá hoy desde las 13: en primer turno se jugará el dobles y luego se disputarán los últimos dos singles

| Publicado en Edición Impresa

El equipo argentino de Copa Davis buscará esta tarde conseguir el pasaje al repechaje mundial ante Chile, luego de una primera jornada que terminó empatada en uno. En primer turno Nicolás Kicker no pudo ante Nicolás Jarry, pero luego Diego Schwartzman igualó la serie con un trabajoso triunfo ante Christian Garín. Hoy, a partir de las 13, se jugará el punto de dobles con Guillermo Durán y Máximo González en cancha por el lado albiceleste, como así también los últimos dos singles en el estadio Aldo Catoni de San Juan.

La alegría argentina en el primer día la dio Schwartzman (15 del mundo), quien cumplió la lógica ante Garín (217º) aunque en un encuentro que le costó más de lo pensado. El resultado final fue 7-6, 6-7 y 6-2 a favor del argentino, que en el final se desahogó con un fuerte grito.

En el primer set el Peque se mantuvo firme con su saque, pero no pudo con el servicio del chileno. Por este motivo llegaron al primer tie break del encuentro, en donde el nacido en la ciudad de Buenos Aires ganó por 7-2 y haciendo estallar al público sanjuanino.

Pero cuando todo parecía encaminarse a una cómoda victoria argentina, en el segundo set todo se complicó: Schwartzman comenzó firme y tuve tres match points estando 5-3, pero Garín lo remontó y formó un nuevo tie break. Lleno de confianza, el trasandino neutralizó al argentino y ganó 7-2.

Ya en el tercero el Peque pudo imponer la diferencia que existe entre ambos jugadores en el ranking, aunque en el final terminó con algo de sufrimiento. Es que cuando se encontraba 5-1 y 40-0 con su saque, otra vez los nervios le jugaron una mala pasada y Gartín, que ya no tenía nada que perder, quebró y se puso 5-2. Pero el Peque pudo recuperar la tranquilidad en el game siguiente y logró quebrar para sentenciar la historia y color la serie 1-1.

Ahora Schwartzman jugará esta tarde, luego del encuentro de dobles, frente a Jarry, el número 1 de Chile. Este singles será más que importante, ya que podría hasta definir la serie.

KICKER, DE MAYOR A MENOR

Kicker, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, rindió de mayor a menor ante el número 1 chileno Jarry (64º) y lo pagó con la derrota luego de dos horas y cuarto. El tenista nacido en Merlo quebró en el inicio del partido y esa pequeña luz de ventaja lo tranquilizó, le permitió llevar adelante la estrategia de no dejar tomar jamás la iniciativa a su rival y moverlo de un lado a otro para que no castigue con su poderosa derecha.

Kicker estuvo muy metido y firme con su saque, con mucha actitud por tratarse de un debutante y cerró el primer set por 6-4 en 39 minutos con un ace que dejó perplejo al chileno y el estadio comenzó a alentarlo sin parar para que no decaiga. En el segundo, el saque alto y abierto sobre el revés de Jarry fue un arma para Kicker, que encontró esa forma de no pasar sobresaltos con su servicio y no tuvo ningún break point en contra, pero en su contra no acertó con la devolución. La definición del set se estiró al tie break y se inclinó en favor del chileno cuando una derecha abierta y ancha de Kicker dejó el partido igualado.

El argentino acusó el impacto anímico de perder el segundo set y en el tercero se fue mentalmente de la cancha, ya que retrocedió un par de metros y al retrasarse cedió la iniciativa, eso le costó el partido. Alentado ruidosamente por el público, se puso demasiado nervioso y cedió su servicio dos veces para quedar abajo 1-0 y luego 4-1, hasta que perdió finalmente por 6-2 lo que se escuchó en el estadio fue el griterío de los casi 700 chilenos que se agruparon en la tribuna alta norte.

LA PROGRAMACIÓN PARA LA JORNADA DEFINITORIA

La serie entre Argentina y Chile quedará definida hoy, dándole al ganador un cupo para el repechaje contra uno de los perdedores en la primera ronda del Grupo Mundial. El equipo que llegue primero a los tres partidos ganados será el vencedor. La programación de los partidos, que podrán verse por TyC Sports, es la siguiente:

-13 horas - Dobles: la dupla argentina Durán/González se enfrentará a Jarry/Podlipnik Castillo.

-16 horas (aprox.) - Singles III: Schwartzman enfrentará a Jarry. En este punto podría definirse la serie.

-A continuación - Singles IV: en caso de que la serie se encuentre 2-2, definirán el ganador Kicker contra Garín.