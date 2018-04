Un sorpresivo y ruidoso festejo frente al Colegio Nacional alteró a todo el barrio

Centenares de alumnos coparon la esquina de 50 y 1. Con estruendos y cánticos despabilaron a los vecinos en plena madrugada

| Publicado en Edición Impresa

Centenares de alumnos coparon anteanoche la esquina de 50 y 1, frente al tradicional Colegio Nacional, y durante casi tres horas dieron rienda suelta a un sorpresivo y bullicioso festejo estudiantil que alteró a todo el barrio y se tradujo en quejas vecinales.

Fue hacia la medianoche del viernes que empezaron a escucharse los primeros cánticos estudiantiles en las inmediaciones del colegio que depende de la Universidad Nacional de La Plata.

Distribuidos en numerosos grupos, los jóvenes, que iban y venían desde distintas direcciones, se fueron finalmente congregando sobre calle 50, entre el enrejado del emblemático establecimiento educativo y la facultad de Odontología.

Eufóricos, los alumnos no tardaron en despabilar a “medio mundo”. Los vecinos contaron que pronto comenzaron escucharse bombas de estruendo, batucadas y cánticos por parte de los chicos que colmaban la calle, para sorpresa de quienes residen en la zona.

Cierto es que, según contaron testigos, no se vieron incidentes ni nada que se le parezca, pero los ruidos y el alboroto eran de tal magnitud que muchos salieron a la calle para ver qué estaba sucediendo. “¿Que son esos gritos?”, “¿qué está pasando”, fue una pregunta repetida, a esa hora, en el vecindario.

Entre quienes -en comunicación con EL DIA- pusieron el grito en el cielo estuvieron familiares de pacientes internados en el Instituto Médico, situado a metros de donde se desarrollaban los festejos, ya que el griterío afectó el descanso de quienes estaban recuperándose en el centro médico.

“Todo habrá durado hasta un poco antes de las 3. No es común que pase esto. Ocuparon toda la calle y la vereda. Encima los autos pasaban tocando bocina y algunos frenaban donde estaban los chicos”, se quejó un frentista.

Y agregó que “en un momento hicieron sonar la alarma de un auto y estuvo como diez minutos así hasta que alguien la apagó”.

Los vecinos coincidieron en que, además, durante la celebración los adolescentes pusieron música a todo volumen, alterando la calma.

Entre bombos y trompetas, se escucharon cánticos en los que dedicaban “para vos Liceo (...) esta es la banda del Nacional” y corearon el hit de Guasones, “Down”.

“Hicimos los reclamos y por dos horas no apareció nadie de Control Ciudadano. Incluso pasó dos veces un móvil policial, sin frenar. No digo que no les permitan festejar, pero tienen que respetar el descanso de los vecinos y de los pacientes”, lamentó un testigo.

Según pudo saber este diario, se trataba de un festejo organizado por alumnos del sexto año del colegio, aunque había chicos de distintas divisiones.

El festejo tuvo, en cierta medida, características similares a las celebraciones por el denominado Ultimo Primer Día (UPD) de clases, que en marzo pasado tuvo a maltraer a los vecinos de diferentes barrios, aunque, por lo general, suelen desarrollarse a la mañana, y no en plena madrugada.