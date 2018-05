Cohen Arazi asegura que no existe una red de pedofilia

El relacionista público es investigado actualmente por los abusos en Independiente

Leandro Cohen Arazi permanece detenido por la causa de abusos sexuales a jugadores de las Inferiores de Independiente. Desde la cárcel, el relacionista público otorgó una entrevista en la que negó que exista una red de pedofilia.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Cohen Arazi afirmó que tuvo sexo con hombres: "Eran seis y mayores de edad cuando tuve sexo oral con ellos. No relaciones. Me cuidé siempre. Ellos me buscaban a mí y me pedían plata para sacar una mesa en un boliche".

Y agregó: "Uno que declara en contra mío me dijo que venía de estar con cuatro (hombres más). A mí me contaba 'vengo de lo fulano o mengano', gente conocida y otro no. Pero no voy a decir quiénes son porque no tengo pruebas".

Por otro lado, fue consultado respecto a la filtración de videos íntimos de Juan Cruz Sanz: "No salieron de mi celular. El es una persona excelente y jamás me pasó ningún tipo de videos, son cosas privadas que se filtran y para mí vienen por otro lado, son como los videos de Florencia Peña… y mi celular está en la fiscalía".

Luego, Cohen Arazi volvió a repetir un argumento que expresó tras conocerse el escándalo: "Yo tuve solamente sexo con mayores de edad, pague por sexo y la prostitución no es delito en la Argentina".

Finalmente, apuntó contra Natacha Jaitt aunque sin dar su nombre: Hace lo que hace para ensuciar gente. No puede ser que la mitad de lo que diga sea verdad y la mitad mentira para la Justicia".