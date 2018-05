El Gato Peters: vuelve a la Ciudad con su nuevo espectáculo, “Rían por mí”

| Publicado en Edición Impresa

Hoy a las 21.30 en La Nonna, 3 esquina 47, el Gato Peters presentará su nuevo y premiado espectáculo, “Habemus Gato (rían por mí)”.

Con este show, Peters se presentó en paralelo durante el verano en Mar del Plata y Carlos Paz, logrando nominaciones para los premios Estrella y Carlos, ganado este último al mejor humorista.

“El show tiene la misma dinámica de los anteriores, empieza con mi hijo Santiago, que hace de presentador, y sigue con un videoclip, que hizo un cineasta platense, Agustín Rizzo, sobre un tema mío. Después llegan los acostumbrados relatos míos, los monólogos, que es lo que la gente quiere escuchar”, anticipó el Gato, en diálogo con EL DÍA.

Según explicó, gracias a las redes sociales, muchos de sus videos se han viralizado en el último tiempo, haciendo que, en sus funciones, comience a variar un poco el perfil de sus espectadores. “Al ver que van más jóvenes, pensamos que es una respuesta a lo que pasa en las redes. En ese sentido, nosotros para estar a la altura de las circunstancias, estamos armando un canal de YouTube con material específico para ese tipo de público”, contó.

“El espectáculo mío va y viene permanentemente del paisaje campechano que es donde yo vivo, a la actualidad. Ese arquetipo del interior bonaerense, del tipo que se viene a estudiar y se vuelve, se da en muchas familias. Soy una expresión de eso”, confesó Peters, oriundo de Las Flores, que pasó por la UNLP para estudiar veterinaria.

“En el cuadro final, hablo de las series de Netflix. Comparo mi vida con la vida de los héroes. Creo que no se puede ser más actual que eso. Lo que es interesante es que está mirado en lo paisajístico desde un lugar del interior pero a la vez está mirado con nivel de información de un tipo que estudió”, aseguró el Gato que, además de veterinario, fue docente, vecino, dirigente, funcionario y, en paralelo, “esto”, que fue esbozando en las guitarreadas que hacían cuando estudiaba y que nunca dejó de hacer a pesar de sus múltiples facetas.

Como humorista, Peters ya lleva editados 26 discos, en los que recopila los espectáculos con los que, año a año, recorre el país.

“Yo hago 140 funciones en el año, pero a lo mejor son 130 salas, es un esfuerzo grande pero es lo que nos ha tocado, esto de ser cómicos de la legua, itinerantes, de caminar. Nos cae bien, tiene otras facetas, a lo mejor es más esforzado pero tiene sus frutos”, reconoció.

Consultado por el presente teatral en general, manifestó es consciente de que “no es un momento fácil, hay menos elencos haciendo giras, está complicando para comprar entradas porque el país vive momentos de angustia e incertidumbre y eso, más allá del bolsillo, contribuye al ánimo de la gente, a las ganas de salir. No son los mejores tiempos. Yo siempre insisto en que a mí me pegan menos las crisis y los buenos años. Tengo techo y piso muy cerca y entre esos rangos yo me vengo manejando”.