Ensamblados: Nicole y Flavio, como un “matrimonio sin sexo”

La modelo contó que, cansados de las frustraciones amorosas, se irán a vivir juntos, con sus respectivos hijos

| Publicado en Edición Impresa

En medio de una guerra sin cuartel con su ex y la novia de su ex, Nicole Neumann se las tomó a Miami para, según dijo, “limpiar y energizar” y en el camino aprovechó para conocer a Dionisio, el hijo humano (porque también tuvo -porque ya se murió- un hijo perruno, según contó él mismo) de Flavio Mendoza, que llegó al mundo gracias a la subrogación de vientre.

Emocionada con el bebé, la rubia no sólo se sacó fotos con la criaturita (hermosa, de por cierto) sino que desde Estados Unidos contó los planes que tiene con el coreógrafo, a quien la ata una larga amistad, desde que los dos fueran parte de un espectáculo.

Desde entonces, ella y él han coincidido en la vida, y no han dudado en manifestarse mutuamente todo el cariño que sienten: Nicole llegó a decir que tenía un amor platónico por el blondo y que la “calentaba”; y el dijo que estaba “enamorado” de ella, pero no desde lo sexual sino desde algo “más profundo” (?).

En fin. La cuestión es que ahora la rubia, que viene de dos fracasos consecutivos con el tema del corazón (se divorció de Cubero, se enamoró de Facundo Moyano y se separó a los poquitos meses), contó que se irá a vivir con Flavio.

“Ya solucionamos nuestras vidas... tengo todo resuelto. Vamos a convivir como un matrimonio sin sexo, con hijos, familia ensamblada y cada uno tiene su pareja afuera. Como ya no sabemos cómo van a ser nuestras vidas amorosas, listo, vamos a ser marido y mujer. Y quedamos divinos, como una familia ensamblada con los chicos”.

Según contó, el proyecto familiar comenzaría cuando Mendoza regrese de Estados Unidos, tras terminar todo el papelerío de su crío, y que compartirán techo aunque no cama. “Cuartos separados”, reveló la rubia aunque contó lo que dijo el coreógrafo: “El me dijo ‘si alguna noche me dan ganitas, te toco la puerta’”. Pero aclaró: “Nunca fuimos pareja, siempre se dijo que hubo un amor platónico. El siempre dijo ‘Vamos a terminar solos y nos vamos a casar entre nosotros’”.