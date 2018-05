Fernando Cabrera: “antes quería marcar la cancha, ahora me motiva tocar en vivo”

Referencia obligada de la música rioplatense, el uruguayo vuelve a La Plata para mostrar su último disco, “432”

El regreso a La Plata es siempre especial para Fernando Cabrera por ser una “ciudad construida de cero, como Brasilia” en la que su “bullicio juvenil” la hace permanecer siempre “viva” y con “salud”. En esta vuelta, el destacado cantante, compositor y poeta uruguayo presentará su nuevo disco, “432”, una oportunidad de reencuentro en el que no faltarán tampoco canciones de todas sus etapas, “como corresponde”.

Y es que en su vasta producción de cuatro décadas, desde sus orígenes como miembro del el MonTRESvideo junto a Gustavo “Pacho” Martínez y Daniel Magnone hasta la actualidad, Cabrera cobija más de 300 composiciones, decenas de discos, colaboraciones, arreglos, producciones y experiencias diferentes como solista y agrupado que lo han convertido un artista difícil de catalogar.

Pero ahora, dice, en diálogo con EL DÍA, sus necesidades artísticas van por otro cauce, más calmo y de menor exposición.

“Cuando tenía 20 ó 25 años quería mostrarme mucho, me dominaba la ansiedad por marcar la cancha, por darme a conocer, decir ‘éste soy yo’. Ahora ya no. Ahora me motiva mucho tocar en vivo, los recitales”, asegura el intérprete, nacido en diciembre de 1956 en el barrio Paso Molino de Montevideo.

De todos modos, y a pesar de que por ahí la frecuencia de producción discográfica ya no es tan alta como en aquellas épocas, el artista -que también toca la guitarra, escribe poemas, enseña y produce música- reconoce estar en guardia permanente. “Siempre estoy esperando que llegue el momento de volver a grabar, me pasa desde la primera vez. Siempre estoy en estado de preparación de un disco”, reconoce el autor de “El viento en la cara” (1984), el álbum que marcó el inicio de su trayectoria solista.

Editado el año pasado, “432”, un puñado de canciones “nuevas y viejas pero no descartes de anteriores grabaciones”, incluye la participación de Martín Buscaglia, Gonzalo Levin (saxo, flauta) y Federico Vaz (armónica) como invitados especiales. Su nombre hace referencia al numeral de la casa de sus abuelos maternos, figuras trascendentales en su infancia y en su vida, a quienes todavía atesora.

“Mis hermanos y yo nacimos en la casa de mis abuelos maternos. Mi abuelo murió joven -62- y yo tenía 5 o sea que tengo pocos recuerdos de él. De mi abuela María Elena recuerdo mucho porque fue una verdadera amiga, aparte que me crió junto a mi madre. Tuvimos doble madre. La casa tenía jardín, garaje, puerta cancel, zaguán, patio y fondo. En el fondo había limoneros, tangerinos, higuera, parra, gallinero, un horno y un galpón. He retratado esta casa en alguna canción”, cuenta Cabrera, con su poesía inevitable.

Según explica, cuando se sienta frente a la hoja en blanco dispuesto a componer no tiene condicionantes. “Nunca pensé en el oyente y hasta ahora me ha ido bien. Compongo para mi juicio, por supuesto que esperando que a la gente también le guste. Pero hago las cosas más que nada para mí”, se sincera, y revela que “hay canciones que me llevan muchos años y otras que surgen más rápido”.

El año pasado, Fernando Cabrera decidió cambiar la letra de dos canciones de hace más de treinta años, “Valeria” y “Autoblues”, según aclara, “porque decían cosas que hoy no diría”. De todos modos, considera que “corregir es algo muy común en el mundo literario, cuando hay reediciones de un libro. Creo tener el derecho de modificar algo que hice yo”.

Confiesa sentirse agradecido por el reconocimiento que su música ha alcanzado en los últimos años de este lado del charco, un proceso al que definió como “bastante rápido” y que lo “toma por sorpresa hasta hoy”. “Todavía no puedo creer que me conozcan y me acompañen públicos de casi todas las provincias. Los músicos me han dado una gran mano versionando mis canciones. Y los comunicadores también me han ayudado mucho”, concluye.

Con la musicalización previa de Cristian Carracedo, Fernando Cabrera se presentará mañana desde las 21.30 en el Galpón de Equipajes y Encomiendas de La Grieta, 18 y 71.

