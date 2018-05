Un micro se quedó sin frenos en la Terminal y por milagro no fue tragedia

La unidad atravesó un área peatonal y produjo lesiones a 4 personas. El chofer, con amnesia temporal, a la comisaría

Sobre el final de la tarde, en momentos en que centenares de pasajeros y acompañantes se movían por la Terminal de Ómnibus en el inicio del fin de semana, un micro generó un grave accidente que provocó lesiones de distinta consideración a tres personas.

Todo ocurrió alrededor de las 20, cuando un interno de la empresa Plaza que realiza el recorrido entre La Plata y Buenos Aires no frenó en la plataforma y atravesó la senda peatonal que divide las dos alas de la Terminal.

Según informó la Municipalidad, la carrera hizo pasar al colectivo de la zona de líneas interurbanas a la de larga distancia. El informe oficial indicó que hubo tres heridos derivados a hospitales con poli traumatismos y una persona fue atendida en el lugar. Sus vidas no corren riesgo, pero una mujer de 43 años con traumatismo de cráneo y pelvis era la más comprometida. Algunas versiones indicaban que el micro se quedó sin frenos, pero el chofer no dio explicaciones y dijo no recordar lo que ocurrió. No obstante el diagnóstico de amnesia temporal fue demorado en la

Comisaría segunda.