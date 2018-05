La oscura trama de un crimen: una maestra jardinera y un ex preso, en la mira

También está implicada una empleada de una remisería y el hombre que llamó al 911. Creen que la docente planeó todo. El asesinato ocurrió en Merlo el mes pasado

Un ex preso, su novia maestra jardinera, la coordinadora de una remisería y el autor del primer llamado al 911 para alertar sobre el hecho, fueron detenidos acusados de haber participado del homicidio de una mujer de 60 años cometido el mes pasado en el partido bonaerense de Merlo, informaron hoy fuentes judiciales.

El caso tuvo como víctima a María Patrona Narváez (60), quien vivía sola y fue hallada asesinada de un tiro en el pecho el pasado 26 de abril en su domicilio de la calle Fraga al 3000, en el barrio Pompeya, del mencionado partido de la zona oeste del conurbano.

La investigación, encabezada por el fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Morón, culminó el jueves pasado con cuatro detenciones y la principal hipótesis del hecho es que a la víctima la mataron para robarle 200.000 pesos que había cobrado por la reciente venta de unos terrenos.

Según las fuentes, las contradicciones de lo que declararon algunos de los imputados en el expediente y lo que le dijeron a otras personas, fueron clave para que se conviertan en sospechosos y terminen detenidos.

El primer aprehendido fue un joven identificado como Matías Andrada (21), que es el concubino de una sobrina de la víctima, vive a pocos metros de la casa donde se cometió el crimen y fue la primera persona en llamar al 911.

En ese llamado a la policía, el joven dijo que escuchó un disparo y vio salir de la casa de la tía de su mujer -que luego fue hallada asesinada-, a dos hombres: uno con campera negra y otro con un buzo del club Boca Juniors.

Pero cuando la policía interrogó a otros vecinos descubrió que Andrada nunca le había contado a ninguno lo que quedó grabado en el 911, es decir, que había visto a esos dos sospechosos.

“Creemos que este llamado lo hizo para desviar la investigación”, dijo a Télam una fuente judicial.

Andrada trabaja como chofer en una remisería, donde los investigadores comenzaron a interrogar a sus compañeros y así lograron establecer que allí se había estado hablando del dinero que había cobrado la víctima.

El día del crimen, la coordinadora de la agencia, María Elizabeth Ciura (34), llegó al lugar con una pareja, luego identificada como Diego Adrián Godoy (32) y su novia, la maestra jardinera Vanesa Elizabeth Briseño (39), y le dijo a uno de los remiseros que los llevara a donde dijeran.

“Esa pareja fue hasta un paseo de compras de Moreno, justo minutos después del haberse cometido el crimen. Creemos que fueron allí a hacer compras con lo robado a la víctima”, señaló la fuente consultada por Télam.

Godoy es un ex presidiario que cumplió condena por delitos contra la propiedad en un penal de San Luis, mientras que su novia Briseño es maestra jardinera en General Hornos, en el partido de General Las Heras.

"Por tareas de inteligencia, la policía también acercó a la fiscalía los nombres de estos mismos sospechosos como los involucrados en el crimen", agregó un informante.

A todos los imputados se les secuestraron varios teléfonos celulares que el fiscal Ferrario ordenó peritar en busca de comunicaciones, chats o mensajes de audio que pudieran comprometerlos en la causa.

El fiscal también mandó a cotejar las huellas de los cuatro detenidos con las improntas dactilares que la Policía Científica levantó en la escena del crimen.

“Estamos en plena etapa de investigación y estas diligencias serán importantes para determinar el grado de participación que pudieran haber tenido, o no, los cuatro imputados", afirmó uno de los investigadores.

Los cuatro ya fueron indagados por Ferrario por el delito de “homicidio agravado criminis causae”, que prevé una pena de prisión perpetua.

Mientras la coordinadora de la remisería, Ciura, se defendió y dijo ser inocente, los otros tres detenidos, es decir, el ex preso Godoy, la maestra Briseño y el remisero Andrada, se negaron a declarar.