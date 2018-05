Rial vs. Rial: se desató la guerra entre padre e hija

La crisis era vox populi pero ayer More la confirmó con dardos venenosos para Jorge. “Sólo le importan sus gatos”, dijo, y no en referencia a los animalitos. También apuntó contra su hermana

Rancho aparte. More dijo que ya no pertenecerá más a la familia de jorge rial

A mediados de abril, cuando se sentó en el living de Pampita (algo que ya decía mucho ya que la modelo es una de las grandes enemigas de su padre), More Rial confirmó que con el “Intruso” estaban “teniendo roces”.

Sus declaraciones llegaron en la misma semana en la que la joven se peleara en público con Natacha Jaitt, quien había acusado al conductor de “pagarle los novios a su hija”. Por lo que muchos entendieron que, quizás, los roces venían por ese lado.

Otros, sin embargo, aseguraron que al periodista poco y nada le gustaba la exposición que su hija estaba teniendo, tras separarse de su ex novio y después de concretar con otro futbolista, a quien rápidamente comenzó a manifestarle su amor a diestra y siniestra en las redes sociales.

Según allegados a la figura de América TV le indignaban algunas reacciones de la menor que, incluso, en el programa de Pampita hizo una especie de mea culpa al contarle que en parte los problemas venían porque “me hago la canchera”, según contó, aunque no ahondó en detalles.

Desde entonces, hasta ahora, no ha habido corazoncitos en Instagram entre padre e hija porque ella, de hecho, hace mucho tiempo que dejó de seguirlo. Tampoco sigue a su hermana, Rocío, quien es muy pegada a su papá.

Pero lo que pasó ayer fue un verdadero bombazo porque Morena, sin dudas indignada, hizo un fuertísimo descargo en su cuenta de Instagram, en la que se declaró abiertamente “en guerra” con su padre.

A través de las historias de la red social de las fotos, Morena empezó de a poco, apelando al misterio. “Quien riendo la hace, ¡llorando la paga!”, tiró la diseñadora de accesorios, y amante de los perros.

“Si supieran realmente la verdad, muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo. ¡A mí la plata no me hace más persona, pero parece que a otras sí! Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también”, escribió, junto a un emoticón de una mujer embarazada, en clara referencia a Agustina Kampfer, ex novia de su padre, quien quedó embarazada de un amigo, recién separada de su padre.

Y eso no fue todo porque la chica siguió apuntando contra su padre.

“A veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente, pero no es claramente la realidad. Que ha dejado cosas por nosotras es cierto, ¡pero que dedica su tiempo en nosotras como dice tampoco lo es! ¡Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe! ¡Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores!”, manifestó.

“El que realmente no sabe cómo es la historia y cómo son las cosas, que no opine. Nadie más que yo sé lo que viví y lo que no. ¡Y esto no es nada a comparación de las cosas que pasé, pero ya algún día se van a enterar de toda la verdad! Al que quiera bardearme, que me bardeé, nada es lo que parece en este mundo. Sólo mis mejores amigas, mi novio y yo sabemos lo que es realmente como persona. Saludos a los que me bardean, no soy falsa, así que no voy a mentir o decir algo que no es cierto o que no pienso. Nada más”, agregó.

Para cerrar, se mostró triste, a pesar de sus acusaciones. “La verdad duele y créanme que a mí me duele más que a nadie, pero esta es la realidad. Hoy se pierde, mañana se gana, ¡pero la vida sigue!”, reflexionó.

Tras su seguidilla de posteos, Morena confirmó ser la autora de los comentarios y explicó: “Son míos. Estoy bien, pero sí empezó una guerra y no hay mucho más para decir. Me cansé de ser una nenita que tapa todo, ya soy grande y tengo derecho a decir lo que siento y lo que pienso. Y estoy enojada. Es una guerra con mi papá y toda la gente que tiene alrededor. Tengo bloqueada a mi familia en todos lados”.

Horas después, More volvió a volcarse a Instagram para mandarle un mensaje público a su hermana. “Sabés muy bien cómo nos cagaban a palos y él no nos defendió nunca; dos veces nada más se metió; 11 años cagándonos bien a palos. Me quisieron violar y él lo único que hizo fue echarlo y aparte pagarle por su trabajo. Qué clase de padre es ese!!! Sabés algo? Defendé a tu papá, vas a ser la misa sorete que es él, se cansa de arruinar familias y vidas, porque lo único que les importa a los dos es la plata. A vos, a tu padre y a su mujer. Porque todos caen en la misma bolsa! Sigan comprando anillos caros, sigan viajando en primera y sigan arruinando vidas! Yo no pertenezco más a esa familia! Y ya te lo dejé saber el otro día. Sean felices Rial, y que la vida le des todo lo que se merecen y lo que no también”.

Como si no fuera poco, también le pagó a Romina Pereiro, novia de su padre. “Le queda linda la Range Rover a Rominita! Trepadora como la anterior”, lanzó, y remató con un “igual suerte, sean felices”.

Pero Rocío, desde Instagram, no se la dejó pasar y le pidió que se calme y la contradijo. “Sí, nada es lo que parece en este mundo. No todos son lo que dicen ser también. Después cuando te das cuenta de eso te arrepentís de las estupideces que decís pero arreglar lo que hiciste ya no es tan fácil. Vivimos lo mismo así que ni el tarado ese (¿por el novio de More?), ni tus mejores amigas saben lo que pasaste porque en el momento no los conocías. Yo sé lo que pasaste y no fue así. Cálmate. Dejá de hablar mentiras porque sabés muy bien que no fue así”.

Conocedor del juego, Rial no pudo no referirse a este escándalo, aunque no dijo nada. “¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Corre por cuenta de ella. Nunca contestaría nada. Yo sé qué le pasa. Por eso no voy a decir nada”, aseguró.

Aunque More, atenta a todo lo que pasó tras sus dichos, le contestó a su padre: “No me responde por cámara porque no le conviene sino que muestre los audios, el desquiciado, y cómo me trató este último tiempo”.

Por último, la mayor de las hermanas, anticipó que escribirá un libro, “sin mentiras, sin esconder cosas y sin quedar bien. Y todos van a caer. A la corta o a la larga”.