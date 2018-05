“Natacha”: un viaje a la infancia, ese universo “donde realidad y fantasía se entrelazan”

Mañana llega la cinta basada en la serie de libros de Luis Pescetti que vendieron más de un millón y medio de ejemplares

| Publicado en Edición Impresa

Los realizadores Eduardo Pinto y Fernanda Ribeiz estrenan mañana en las salas locales y nacionales el filme “Natacha”, una comedia familiar basada en la taquillera serie de libros del ícono de la canción y la literatura familiar, Luis Pescetti, que “busca reflejar un mundo de niños, de ilusiones, de amores y de amistad”.

“La película refleja las relaciones humanas entre niños y también como los chicos se paran frente a los padres, frente a un adulto. El diálogo está faltando en nuestra sociedad y en el universo ‘Natacha’ se dialoga, se cuestiona, nada se guarda y así tiene que ser la vida”, expresó Pinto. “Es un universo en el que se une lo absurdo con lo coherente, en el que no hay venganza, no hay odio, no hay rencores, hay relaciones espontáneas y libres entre los personajes”, agregó el realizador de filmes como “Palermo Hollywood” (2004), “Caño dorado” (2010) y “Corralón” (2017).

Basada en dos de los nueve libros del escritor y compositor Luis Pescetti que vendieron más de 1.500.000 ejemplares en Latinoamérica, la cinta es protagonizada por Julieta Cardinali, Joaquín Berthold, Ana Maria Picchio y Antonia Brill, quien encarna a Natacha.

La protagonista es una niña extrovertida y curiosa que a partir de una competencia en una feria de ciencias junto a sus compañeros de una escuela pública va mostrando un mundo en el que predominan los juegos con su nueva mascota, las charlas y cartas entre amigos y en el que no hay lugar para la tecnología.

OTRA ERA

“Creo que ‘Natacha’ refleja el mundo de Natacha y Pescetti. Muestra una niñez de otro tiempo, de otra era. La infancia es un universo infinito, donde la realidad y la fantasía se entrelazan y solo dura unos pocos años en la vida de una persona”, explicó Pinto.

“’Natacha’ es el reflejo de lo cotidiano, del barrio, de la casa, de la escuela pública. Un mundo mirado desde los niños, adornado con la imaginación más pura, que con los años, la perdemos,“ abundó.

PESCETTI

El proyecto, relató Pinto, nació de Fernanda Ribeiz, quien adaptó dos novelas y contactó a Pescetti. “Pescetti participó de algunos ensayos y formó parte de la dinámica de grupo, estuvo en rodaje varias veces y se sintió parte de la película. Cuando le mostramos el primer corte, Luis compuso las canciones y de esa forma el universo Pescetti quedó plasmado”, revela el director.

“Pescetti es un artista integral, el abrió las puertas a su literatura y una vez que vio la película, a su música. Compuso temas increíbles como el de ‘La directora’. Ahí la película terminó de cerrarse y de convertirse en un verdadero mundo Pescetti. En mi caso, confieso, estaba un poco asustado, nunca había compartido un proyecto cinematográfico con un escritor, es mucha responsabilidad adaptar y filmar una novela”, agrega Pinto, para quien fue importante “tener en claro que era una película de niños con conflictos de niños. Abordar temas muy sencillos de nuestra niñez: no es un film de efectos especiales o de niños superhéroes, es un filme independiente sobre niños, con conflictos pequeños, sin dispositivos electrónicos, sin internet”.