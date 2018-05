Dos motines y 10 muertos en la previa de las elecciones venezolanas

| Publicado en Edición Impresa

Caracas

Un motín con 10 muertos en una cárcel del estado de Lara y el final de la revuelta de los llamados “presos políticos” que desde el miércoles ocurría en el presidio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, concentraron la atención en Venezuela, en la primera de dos jornadas de veda electoral antes de las elecciones de mañana.

Mientras el receso preelectoral obligaba a los candidatos a limitar su presencia a las redes sociales, el hecho más saliente de la jornada fue un motín en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el norteño Lara, donde murieron 10 reos y 25 fueron heridos, según datos de fuentes militares y organizaciones no gubernamentales.

El incidente fue en medio del “descontento de los reos ante la implementación de un nuevo régimen interno”, explicó una fuente militar citada por la agencia de noticias Efe, que detalló además que algunos detenidos “utilizaron armas de fuego y sometieron y ocasionaron la muerte de dos custodios”.

Agregó que los reos “tomaron rehenes” a los que “hirieron con objetos punzo penetrantes” y “se enfrentaron con el personal de seguridad”.

Otras ocho personas, aún no identificadas, también murieron en medio del motín, mientras que unos 25 sufrieron lesiones, entre ellos el subdirector del penal, Rigoberto Ávila.

Los familiares del diputado Gilber Caro, recluido en esa cárcel, manifestaron su preocupación por el motín pues, aseguran, no tienen información del legislador.

En Caracas, en tanto, la revuelta que había iniciado el miércoles un grupo de los llamados “presos políticos” en los calabozos del Sebin concluyó sin que se hayan atendido las exigencias de los reclusos, que denunciaban malos tratos.

El ex dirigente estudiantil Villca Fernández, uno de los privados de libertad que participó en la protesta, aseguró que las autoridades habían retomado el control del sitio.

El jueves el fiscal general, Tarek Saab, prometió que se trasladarían desde el Sebin a 68 presos comunes y se liberaría a cuatro menores, pero el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, advirtió que las excarcelaciones no se produjeron y que los familiares aún esperan información.

Maduro fue quien más activo estuvo en la red Twitter: “Vamos a ganar porque me importas tú, y juntos vamos a darle a Venezuela un nuevo comienzo”, escribió. El que parece su principal adversario, el ex gobernador Henri Falcón, señaló en la misma red que “este 20M no se trata solo de ir a votar, sino de elegir el futuro que deseas para tu país. (Télam)