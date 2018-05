El ajuste proyecta sombras sobre la gestión municipal

No ingresan fondos por la Capitalidad. Y temen un achique de $ 350 millones

Por LAURA ROMOLI

¿Cómo impactará el ajuste fiscal anunciado por el gobierno nacional al municipio? Desde el año pasado Julio Garro supo que sería un año difícil, y siguiendo la línea que bajó el gobierno de María Eugenia Vidal recortó personal y cargos políticos y adhirió a la ley fiscal, igual que muchos otros municipios de la Provincia. Supo además en aquel momento que éste no sería un año de aporte de partidas extra y por eso se enfocó en resaltar ejes de gestión local que no implicaran grandes erogaciones, como el futuro código de convivencia o los sistemas de alerta temprana de temporales. Con lo que no contaba era con la disminución de los recursos previstos ni con la incertidumbre sobre el riesgo de paralización de obras que están en ejecución o por empezar.

No lo dice públicamente, pero el intendente, al igual que los jefes comunales de otros distritos, mantiene una gran preocupación por la sanción de ley para aminorar el impacto de las tarifas que anula el cobro de una contribución municipal a las empresas de servicios y que en La Plata incidiría seriamente en el presupuesto. Es que en 2018 el municipio espera cobrar a Camuzzi y Edelap por ese concepto unos 350 millones de pesos. “Sería un golpe que nos parte al medio”, evaluó un funcionario del gabinete en privado. Como el resto, plantearán al gobierno provincial alguna especie de “compensación”, una pretensión poco auspiciosa en este contexto. “Al menos, que paguen algo de la deuda por la tasa de Capitalidad”, insistieron en una mesa redonda. Pero la idea tampoco se recibió con optimismo: es que la gestión de Vidal se mostró renuente desde el principio a pagar esa contribución por los servicios municipales que la Comuna brinda a los edificios provinciales y la deuda que acumula suma ya 400 millones de pesos con malas perspectivas de cancelación.

“Se prevé un recorte de inversiones nacionales y provinciales, pero estaría garantizada la continuidad de las obras hidráulicas”

Hay algo más que contribuye a la inquietud: la incertidumbre sobre la continuidad de obras municipales cuyos fondos provienen de los gobiernos nacional y provincial. “Las obras hidráulicas están aseguradas”, comentaron en una mesa de situación. Sin embargo, no hay certezas sobre el ensanchamiento de la avenida 7 en Villa Elvira; tampoco sobre el barrio Nuevo Abasto y otras similares. Sí arrancarán el lunes las mejoras en calles de Villa del Plata, un proyecto del gobierno nacional para acondicionar las arterias por donde circula el transporte público por 150 millones de pesos. “Sabemos que lo que está licitado continuará, aún es pronto saber sobre el resto”, comentan.

Con todo, el impacto de la situación económica general ya provocó también una caída de la imagen del gobierno en nuestra ciudad, la que la alianza Cambiemos local se propone neutralizar con una serie de acciones que incluyen el timbreo por distintas localidades que ayer realizaron funcionarios y concejales de todo el oficialismo. Es que en el gobierno quieren revertir esa tendencia y recuperar capital político lo antes posible, teniendo en cuenta que en términos de opinión pública para 2019 falta menos de lo que dice el calendario.

Hacia el interior de la alianza gobernante, a medida que la próxima elección se acerca los intentos de armados de los sectores locales ya muestran sus desavenencias. Quedó explícito durante la puesta en acción del comité de emergencia por la inundación en Villa Elvira la semana anterior. Ante Garro y buena parte del gabinete, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, criticó con dureza a toda el ala peronista del oficialismo despertando un fuerte malestar entre los funcionarios. Puso de relieve así la todavía incipiente pugna por las tres bancas del Senado bonaerense que Cambiemos pretende renovar en nuestra ciudad.