A los 90 años, Atilio aún custodia los juegos que construyó hace cuatro décadas en 7 y 32

Están en la rambla, a metros de la escuela Nº 102. Los juegos son un clásico en el que se entretuvieron varias generaciones de vecinos

Atilio Molinari creó los juegos de la rambla hace más de cuarenta año. Hoy, a los 90, todavía los cuida y sueña con más proyectos barriales / C. Santoro

Acaba de cumplir 90 años, pero sigue trabajando, su tarea es ser el custodio de los juegos infantiles que hace 50 años él mismo construyó y puso en la rambla de 7 y 32, a metros de la Escuela N° 102 a la que fueron sus hijos. Se trata de Atilio Molinari, una institución del barrio que se “adueñó” de ese espacio para transformarlo en tierra de juegos infantiles, un lugar por el que ya pasaron varias generaciones de platenses. “Los juegos que yo hice están perfectos, los otros toboganes aunque son mas nuevos ya tienen la chapa rota y se están desarmando, la gente me pide que los arregle y yo en la medida que puedo lo hago porque no quiero que ningún nene se lastime”, cuenta y agrega una verborrágica enumeración de proyectos para ese espacio público: poner bancos de cemento, hacer veredas y crear una especie de anfiteatro, atrás de la capilla de la virgen.

El vocacional “placero” vive hace 60 años frente a la rambla, cuando la calle todavía era de tierra, y en su casa montó el taller en el que hace el mantenimiento de los jugos; su compromiso con los chicos nació hace varias décadas y durante 20 años fue presidente de la cooperadora escolar de la Escuela 102.

“A los seis años quedé huérfano, pero me criaron mis tíos que tenían la empresa de transporte Molinari, tuve una infancia linda y con mucho amor; por eso soy feliz cuando veo que puedo hacer algo para que los chicos pasen un momento de juegos, esa es mi recompensa”, afirma el hombre que reconoce haber vivido cada una de las etapas de su vida de manera plena y al que se le humedecen los ojos al recordar a la mujer con el que estuvo 56 años casado.

Todo lo que el vecino sabe lo adquirió en la Escuela de Aprendices y oficios de la Base Naval Río Santiago y a los 14 años ya trabajaba en todo lo vinculado a la chapa.

Como Atilio era obrero de YPF y, siempre le gustó reciclar elementos en desuso, descubrió que los caños de una caldera que ya no se utilizaba podían transformarse en la materia prima para plasmar su proyecto de hacer una placita para los chicos del barrio.

Después de gestionar que la empresa le donara las partes de esa máquina, bosquejó hamacas, subibajas y calesitas. Al cabo de unos meses de trabajo dio forma al espacio por el que a lo largo de cinco décadas pasaron miles de chicos, incluidos sus nietos que hoy rondan los 35 años.

Lamentablemente un juego que era una especie de burro hecho con un tanque, se lo robaron. También desapareció la calesita.

Ricardo “Carelo” y Nora, sus hijos, están orgullosos de la incansable solidaridad de su padre. “El año pasado me vino a visitar a Mendoza y cuando me fui a la clase de zumba me acompañó, se colocó una musculosa y un gorro con visera y se sumó al baile; pero a los dos días ya se quiso volver para estar en contacto con sus cosas”, afirma Nora para ejemplificar el carácter incansable y curioso de su padre.

Entre los momentos que Atilio destaca de su longeva vida está la creación del jardín de infantes que está al lado de la escuela, proyecto del que fue impulsor. Quizás por eso un día pensó que los pequeños necesitaban un sector de la rambla para distraerse al salir de clases.

Si bien ese es un espacio público, en el barrio todos asumen que cuando algo se rompe, Atilio es el encargado de arreglarlo y él, lejos de contrariarse, cruza desde su casa y retira los juegos rotos para repararlo. Con ese espíritu hace unos días le dijo al intendente Julio Garro que se sentía dueño de ese sector y sugirió diferentes arreglos para que tanto grandes como chicos puedan disfrutar mas de la rambla.

Atilio asegura que ningún chico se tiene que quedar sin la posibilidad de jugar porque, cree, es una de las cosas más lindas de la infancia. Como buen observador sabe las cosas que la rambla necesita: “La Municipalidad tendría que poner bancos de cemento, unos seis estarían bien; también sería importante que se hagan veredas y que se rellene el sector de las hamacas para que no se hagan charcos cuando llueve”, apunta el placero que sueña que ese espacio que es como el patio de su casa lleve su nombre.