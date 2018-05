Maradona felicitó a Maduro y le apuntaron por un costoso regalo

El Diez está en Venezuela y por Twitter envió un mensaje que encendió la polémica

Diego Maradona volvió a quedar en medio de la polémica. El Diez salió a felicitar a su amigo Nicolás Maduro por el triunfo en las elecciones de anoche en Venezuela, comicios que tuvieron un bajo porcentaje de participación ciudadana ya que la oposición no participó y que fueron duramente criticados por mandatarios de varios países. Ayer, Venezuela le dio nuevamente su apoyo a Nicolás Maduro. Los venezolanos que no quieren ser invadidos, los venezolanos de bien, lo volvieron a elegir para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy Venezuela es libre para siempre", empezó diciendo en un mensaje que difundió a través de las redes sociales. Y siguió: "Yo me alegro mucho de que no haya perdido Maduro, porque los Estados Unidos hubiesen arremetido con todo, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en Brasil, y en todos los países que quieren levantar la cabeza. Y a los que me critican, les agradezco con el alma. Ellos hablan desde su casa y tienen el plato de comida lleno todos los días. Y nosotros estamos peleando en Venezuela para que ese plato se llene. Le mando un saludo al cantante, a la actriz y al ex jugador de fútbol que despertó después de mucho tiempo. Yo no voy a votar al que ellos quieran. Yo tengo la espalda bien grande para aguantarme todo lo que me quieran decir. Le mando un abrazo grande a todos los venezolanos!!!".

El ex astro del fútbol mundial, recientemente contratado para se presidente del Dínamo Brest de Bielorrusia, se encuentra en tierras venezolanas, donde hizo campaña con Maduro y hasta bailó en la previa de las elecciones. En su visita al presidente, también avivó el fuego porque le regaló un costosísimo reloj, valuado en más de 30 mil dólares. Lo cierto es que los venezolanos atraviesan una de las peores crisis de su historia, donde el hambre y la falta de productos esenciales son moneda corriente.