Se siguen pegando abajo: Moria disparó contra Latorre, que amenaza ir a los abogados

Una nueva batalla mediática se desató en la TV argentina y por las características de las contrincantes, parece que la lucha va a ser dura y pareja.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre informó en el ciclo “Los Ángeles de la Mañana” que Moria Casán ya no seguiría como parte del jurado del “Bailando 2018”. La conductora de “Incorrectas” se molestó por haber sido “jubilada” del ciclo y comenzó una feroz guerra entre las mediáticas.

La “Lengua Karateca” le mandó unos mensajes por WhatsApp a la panelista para contarle su versión sobre las conversaciones que llevó adelante con la productora Laflia de Marcelo Tinelli. Los audios los pasaron en el programa de Ángel De Brito.

“Ya que estás tan bien informada, ¿nadie te dijo que me esperaban con un contrato para firmar, y yo no pude ir porque estaba en Mar del Plata y no lo firmé?”, le preguntó Moria, en tono irónico.

“Vos querés meter que me sacan del jurado (del “Bailando”) y que yo estoy enojada después de 10 años. Acá no es cuestión de quién la tiene más larga, es cuestión de la verdad”, manifestó “La One”.

“Dejá de discriminar a las mujeres por la edad, ridícula. Ojalá vos tengas 71 años y estés como yo, mamarracha”, le pidió Casán. “Tampoco te agredí, mi amor. Es humor decir que no soy rubia y modelo, porque se dicen que son huecas. Yo digo que soy morocha y que tengo neuronas, nada más”, agregó.

Por su parte, Latorre opinó que en la televisión nadie se quiere pelear con Casán: “Todo el mundo le tiene respeto o miedo. ¿Hay alguien que enfrenta a Moria?”.

“Moria es una tipa complicada que nadie se anima a decir nada. Pero cuando se apagan las cámaras, te dicen barbaridades”, señaló la panelista. Luego, aseguró que en vez de contestarle los mensajes, prefirió mandárselos a su abogado...