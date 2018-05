Ni los feriados descansan: motochorros robaron en un almacén en 48 y 27

Armados, amenazaron a la mujer que estaba atendiendo, se llevaron el dinero que había en la caja y pertenencias de un cliente

No está establecido ni mucho menos, pero más de uno podría pensar que los delincuentes "se toman el feriado" para otras cosas que no sea delinquir. Error. Y si no, que le pregunten al almacén ubicado en la zona de 48 y 27, víctima de la inseguridad, como tantos otros en la Ciudad.

El local abrió como todos los días y estaban atendiendo con la puerta abierta cuando en un momento ingresaron dos jóvenes, uno de inmediato sacó un arma de fuego y comenzó lo que serían un mal momento para la gente que estaba en el interior.

"Dame plata, plata, plata", dicen que le dijeron a la mujer que en ese momento estaba atendiendo. Tal vez por ser feriado, en la caja no había mucho dinero, lo que molestó a los motochorros.

"Dame más porque te pego un tiro, mirá que estamos jugados", insistieron. Pero era real, no había más para dar. Antes de escapar en la moto en la que habían llegado, le sustrajeron el teléfono celular a un joven que se encontraba en ese momento en el comercio.

"El barrio está bastante pesado, es terrible lo que están robando", aseguró una comerciante de la zona. "Roban bicicletas, lo que sea, hasta tiran a las mujeres para robarles el monedero", agregó.