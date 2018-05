El clásico CRISFA-Villa Lenci y CF. Ringuelet-Fomento, lo mejor

Esta tarde a las 15:30 se completa la segunda fecha del Apertura, Copa El Día, con nueve partidos, tres de primera y seis del ascenso

| Publicado en Edición Impresa

Con muy poco tiempo de descanso, después de la maratónica fecha del último viernes, los equipos de la Liga Amateur se preparan para saltar nuevamente a la cancha. Sobre todo, aquellos que deben ponerse al día con el calendario.

Y en su afán por cumplir con el programa oficial, esta tarde a partir de las 15:30 se van a jugar varios partidos pendientes y que pertenecen a la segunda fecha del torneo Apertura 2018, en donde está en juego la Copa diario El Día.

En primera división, están programados tres encuentros.

El más atractivo será el clásico que van a disputar los equipos de CRISFA y Villa Lenci, en 14 y 72, con presencia del público visitante.

Los dos equipos vienen de perder, por lo que se ven obligados a cambiar su imagen.

Además, CRIBA recibe a Curuzú Cuatiá, en el barrio Aeropuerto.

El Azulado, que viene de derrotar a Villa Montoro en la fecha del viernes último, podría igualar la línea de Estrella y la Asociación Brandsen en el tercer puesto, en caso de quedarse con el triunfo.

El Portugués, en tanto, se ve obligado a sumar de a tres para intentar salir de los últimos puestos.

Otro de los partidos será el que van a jugar San Lorenzo de Villa Castells, que deambula por los últimos puestos, y Peñarol, que llega a este compromiso con la frente bien alta y entonado, después de ganarle a Unidos de Olmos en el clásico de barrio

Por último, la Asociación Brandsen y Everton se enfrentarán solamente en los preliminares.

RINGUELET PUEDE TOMAR DISTANCIA

En lo que respecta al torneo de ascenso, el Centro de Fomento Ringuelet, líder del Apertura, será local en 25 y 514 del Fomento Los Hornos, tercero. Si el “Tricolor” suma de a tres, se cortará solo, pero si el cuadro de Los Hornos se impone, entonces habrá dos punteros.

Iris, por su parte, también tiene la chance de subirse a la punta, si esta tarde derrota a Talleres, y Ringuelet y Fomento empatan.

Además, desde las 15:30 también jugarán San Martín de Los Hornos vs. Independiente de Abasto; Polideportivo Gonnet vs. For Ever; Argentino Juvenil vs. Las Malvinas y Tricolores vs. La Plata FC.