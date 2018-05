Hindú se quedó en la última jugada con el gran sueño de San Luis en el Nacional

El azulgrana jugó un gran partido y estuvo a segundos de noquear al campeón, pero no estuvo fino a los palos y lo pagó muy caro

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldía.com

En el marco de una gran semifinal San Luis cayó ante el campeón defensor, Hindú por 23 a 20 ante una multitud que copó el coqueto predio que el “Elefante” tiene en la localidad de Don Torcuato.

El partido definió de esta forma al segundo finalista del campeonato porque previamente tras una remontada histórica, Newman eliminó en Benavídez al equipo sensación Pucará por 30 a 27 tras ir perdiendo 27 a 10. La final del Torneo Nacional de clubes se jugará el 30 de junio, ni bien termine el encuentro entre los Jaguares y los Stormers sudafricanos en el estadio de Vélez Sarsfield.

CAYO DE PIE

Pero lo que pasó ayer entre el mejor equipo de los últimos tiempos (Hindú) y este bravo San Luis fueron 80 minutos de un rugby intenso, tremendamente parejo y que se definió por la puntería de los pateadores en sus envíos a los palos.

San Luis ni bien el mendocino Claudio Antonio marcó el kick off del partido, arrinconó a Hindú contra su in goal y enseguida le mostró sus credenciales; porque merced a lo aceitado de su juego dinámico, esta vez además, le sumó una cuota enorme de sacrificio para doblegar a un enorme equipo como lo es este Hindú que irá de hecho por su tercera corona consecutiva en el Nacional.

COLOR AZULGRANA

El try de Robertino Fileni por el lado derecho del ataque y la presión ofensiva que ejerció el pack de forwards de nuestra ciudad, volcó la balanza para los del club de la calle 520. Más si se tiene en cuenta que cada intentona del conjunto local, chocó contra la férrea defensa de San Luis que no dejó entrar por ningún hueco a un ataque plagado de nombres pesados en el rugby nacional: Santiago Fernández, Belisario Agulla, Hernán Senillosa para nombrar a algunos.

Pero San Luis defendió muy bien su in goal pero cometió un pecado de juventud e inmadurez, no transformar en puntos el dominio ejercido cada vez que pisó las 22 yardas de Hindú. Hubo tres jugadas en los cuales metió al local adentro de su in goal y no solo no pudo facturar, sino que terminó perdiendo la posesión con infracciones.

Por eso cuando el referí marcó el final de la primera etapa, el 8 a 3 a favor de San Luis, tuvo sabor a muy poco y dio la sensación que los de nuestra ciudad desperdiciaron chances muy concretas que a la postre resultarían definitorias.

APARECIÖ HINDÚ

Y lo que se habló en el entretiempo, como una triste premonición, apareció. En una jugada con el clásico sello que lleva la marca registrada Hindú, Felipe Ezcurra movió los hilos para un lado y el otro y permitió en solo unos pocos minutos del epílogo, que el local lo diera vuelta y para colmo de males, Facundo Gibert se iría amonestado diez minutos.

Pero este bravo San Luis realmente está dando pasos agigantados en crecimiento como equipo, porque no solo no se amilanó con un jugador menos, sino que fue a buscar enseguida el partido y con un tremendo try de Mauro Aguilar lo dio vuelta. Al ratito nomás Felipe Campodónico (que se iría lesionado a poco del final) erró desde una posición más que factible, un penal y las caras de la gran cantidad de gente que acompaño al Marista ayer lo certificaron. Luego como un mazazo llegó el segundo try de Agulla y la nueva ventaja para Hindú que se sintió ganador.

Pero las emociones dejaron para el final un capítulo de película, porque a pura guapeza San Luis consiguió un try épico tras una gran jugada colectiva que selló muy cerca de los palos Facundo Gibert, pero Aguilar, con perfil favorable tiró afuera la conversión y dejó el marcador igualado en 20 con tiempo cumplido. La salida de cancha marcó un penal para Hindú, que Fernández no erró; quedó espacio para una más pero solo fue para que Camacho la tirara afuera.

San Luis cayó de pie ante el mejor y dejó todo en el field, ni más ni menos.