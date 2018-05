Tras la disolución de la ETA piden la reconciliación del País Vasco

Rajoy aseguró que los crímenes del grupo separatista seguirán siendo investigados y que “no habrá impunidad”

CAMBO-LES-BAINS (Francia)

El fin de la banda ETA ha sido avalado ayer por un grupo de personalidades políticas internacionales que han reclamado una “solución global, justa y duradera” para el País Vasco, una región española que a su juicio aún debe “construir la paz”.

La cumbre, organizada por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social Permanente y la asociación vascofrancesa Bake Bidea, ha reunido a “personalidades internacionales” que han avalado la decisión de disolverse hecha pública el por ETA.

A ese encuentro han asistido el ex presidente del Sinn Fein Gerry Adams; el ex jefe de Gobierno irlandés Bertie Ahern; el ex asesor del primer ministro británico Tony Blair, Jonathan Powell; el fundador del Partido de la Revolución de México, Cuauhtemoc Cárdenas, y el ex director del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus.

Como invitados, representantes de los partidos vascos PNV (nacionalistas centroderecha), EH Bildu (independentistas) y Podemos (izquierda), los sindicatos ELA, LAB y UGT y numerosas organizaciones sociales vascas de ambos lados de la frontera. Las personalidades internacionales, junto a una joven de la localidad vasca de Guernica para “simbolizar el futuro”, han leído la llamada “Declaración de Arnaga”, que saluda el fin de ETA y llama a la “reconciliación” en un País Vasco que, a su juicio, aún precisa de una “solución global, justa y duradera”. “Hoy nos reunimos en el Palacio Arnaga en Cambo-les-Bains para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo. El jueves ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado del continente”, dice el texto.

Asimismo consideran que queda por delante “un proceso de reconciliación”, que “requiere mucho tiempo” porque las “heridas profundas perduran”.

“NO HABRÁ IMPUNIDAD”

Al día siguiente de su disolución formal, se sucedieron los homenajes al reguero de víctimas que ETA dejó en su lucha armada por la independencia del País Vasco y de Navarra, un combate que ahora pide proseguir por la vía política.

En esa línea, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recordó “sin distingos” a las víctimas de la banda y advirtió que los crímenes de ETA “se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo”. “No hubo ni habrá impunidad”, aseguró.

“ETA no ha sido capaz de expresar una palabra de rectificación dirigida a todas las víctimas”, lamentó el presidente regional vasco, Íñigo Urkullu, refiriéndose a las personas que la organización mató. (AFP)