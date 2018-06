El oficialismo pidió una sesión especial para debatir el desafuero de Cristina

Los senadores de Cambiemos solicitaron hoy una sesión especial para debatir la semana próxima el desafuero de la senadora Cristina Fernández ante un pedido que hizo en diciembre el juez federal Claudio Bonadio cuando dictó el procesamiento y prisión preventiva de la ex presidente en la causa por presunto encubrimiento a Irán por la firma de un memorandum con ese país para revisar la investigación del atentado a la AMIA.

El pedido presentado por el interbloque de Cambiemos se produjo a pocos días de que se cumplan los plazos previstos en la ley para que el Senado se expida sobre el pedido de detención que hizo el juez federal.

Fernández de Kirchner, senadora por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria-PJ, se encuentra procesada junto a varios ex funcionarios de su administración presidencial en la causa que había iniciado el fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del memorandum de entendimiento con Irán que preveía una revisión de la investigación de la justicia argentina sobre el atentado contra la AMIA de 1994 y que tenía como principales acusados a ex funcionarios iraníes que nunca comparecieron en tribunales.

De acuerdo con la Ley de Inmunidades, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara tiene sesenta días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para emitir dictamen.

En el caso de la senadora Fernández, ese plazo se cumplió en marzo y la comisión encabezada por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera no debatió la cuestión y, por lo tanto, no emitió opinión al respecto. Según la legislación, si la Comisión no se expide sobre el pedido de la justicia, la Cámara tiene 180 días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para debatir la cuestión en el pleno del recinto.

Según fuentes del interbloque Cambiemos, esos seis meses se cumplirán el jueves 7 de junio. Por eso, el pedido de sesión especial, firmado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff; el macrista Humberto Schiavoni y los radicales Pamela Verasay y Oscar Castillo reclama que la cuestión sea debatida antes de ese día. Si el tema no se define en el plazo previsto en la Ley, el pedido de desafuero quedaría sin validez y el juez debería enviar uno nuevo.

El documento fue enviado a la Presidencia de la Cámara y, según fuentes del oficialismo, la vicepresidenta Gabriela Michetti convocará a una reunión de Labor Parlamentaria para el lunes 4 de junio. Si Cambiemos logra quórum, para lo cual deberá sumar otros doce legisladores a los 25 que integran el interbloque, necesitará los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes para desaforar a la ex presidenta.

La posibilidad de que Fernández de Kirchner siga el camino de su ministro de Infraestructura, Julio De Vido, desaforado por la Cámara de Diputados y detenido acusado del delito de asociación ilícita, parece remota ya que el peronismo (con 24 integrantes) sostuvo reiteradamente la postura de que el desafuero es procedente sólo ante sentencia firme.

El jefe del bloque Justicialista, Miguel Angel Pichetto, defendió en varias ocasiones “el principio judicial de que el desafuero de un senador o diputado procede ante sentencia firme”. “En esta etapa procesal no hay impedimento para que la Justicia continúe con sus averiguaciones