Docentes afirman que desde diciembre de 2017 perdieron un 12% de poder adquisitivo

A las puertas de un nuevo paro, resaltaron que “los adelantos” que paga el gobierno “son bonos que se cobran por única vez”

“Tenemos el salario congelado desde octubre de 2017. Desde diciembre perdimos un 12% de poder adquisitivo. Y hoy (por ayer) se cumplen 53 días sin convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial. La situación es grave, hay un profundo malestar y mucha bronca entre los docentes”, aseguró, en diálogo con este diario, la secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre, de cara a las 48 horas de paro que harán los maestros entre mañana y el viernes.

Vale aclarar que mañana adhieren a la huelga nacional convocada por las dos CTA y gremios cegetistas -con Camioneros a la cabeza-, la Feb, Udocba y Suteba. En tanto, el viernes parará todo el frente gremial docente bonaerense, incluyendo a los profesores de escuelas técnicas nucleados en Amet y a los privados del Sadop. También harán paro de 48 horas los universitarios de la Conadu, y la Adulp tomará la UNLP (ver aparte).

“bonos no acumulativos”

Volviendo al plano de las escuelas de la Provincia, María Laura Torre enfatizó: “El gobierno dice que está dando aumentos a cuenta de un futuro acuerdo paritario. No es cierto. Lo que ha pagado hasta ahora son tres bonos, cada uno por única vez”. ¿Es decir que no son acumulativos? “En absoluto. El 13 de abril pagaron un bono de 1.800 pesos. A principios de mayo, otro de 1.400. Y ahora, uno de 1.200”, detalló. Entonces, ¿los docentes cobraron más en abril que en junio? “Sí. El sueldo inicial -ejemplificó- sigue siendo de 12.500 pesos, como el año pasado”, subrayó la dirigente del Suteba.

El reclamo docente sólo se tomará un respiro el lunes 18. Luego del paro de mañana y el viernes, el martes 19 habrá una “jornada provincial de protesta”. En un principio se pensó en una marcha. Pero, según puso saberse, los cinco gremios llevarían a cabo un acto “importante” en el marco de la semana del Día de la Bandera. El anuncio formal lo harán 24 horas antes.

“Sin necesidad de explicaciones”

Mientras fuentes del gobierno reiteraron esta semana que “se está analizando una nueva oferta” para el sector, aunque no ofrecieron ningún dato más, la secretaria adjunta de uno de los dos mayores gremios docentes aseveró que “ya no necesitamos explicar porqué nunca aceptamos el 15% en tres cuotas; no necesitamos explicar porqué siempre pedimos la cláusula gatillo (de actualización automática del salario según la inflación)”.

“Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Hoy el gobierno sale a decir que ya no tiene pauta inflacionaria para 2018. Y a los docentes todavía no nos dieron ningún aumento. Es una situación inédita”, apuntó la dirigente.

Calificó a la situación como “grave” porque “el salario tiene carácter alimentario”. Dijo que en las escuelas hay un “profundo malestar” debido a que “hay leyes y el gobierno no las cumple, como la ley de paritarias”. Y sumó: “Hay mucha bronca, porque la gobernadora (María Eugenia Vidal) actúa como dueña de una empresa, pero el Estado no es de ella, sino de toda la sociedad”, puntualizó.

El FMI

El paro nacional de mañana al que adhieren la Feb, el Suteba y Udocba tiene entre sus motivaciones el rechazo al acuerdo del gobierno nacional con el FMI.

Consultada al respecto, Torre expresó que “decir que rechazamos el acuerdo con el Fondo, por si solo no dice demasiado. Pero quienes ya hemos vivido bajo las exigencias de ese organismo sabemos que sólo podemos esperar un mayor deterioro (económico) que el que venimos viviendo”.

“En primer lugar, prestan plata bajo duras condiciones. En segundo término, no apuntan a recuperar lo que prestan sino más, es decir que se hace un ajuste para pagarles intereses. Y por último, en esa ecuación, los que tenemos memoria y aquellos que están informados sabemos, por experiencia propia y de todos los países que han celebrado acuerdos con el FMI, que a quienes primero les va mal es a los trabajadores”, indicó.

Los gremios sintetizan: “El gobierno debe convocarnos y resolver esta situación”.