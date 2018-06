Se cumplen 90 años del nacimiento de Ernesto "Che" Guevara

En Rosario continuán los homenajes a su emblemática figura



La municipalidad de Rosario continúa las actividades previstas en homenaje a Ernesto "Che" Guevara, al cumplirse 90 años del nacimiento del guerrillero argentino, informaron hoy fuentes oficiales.

En el marco de "90 años Che", un cronograma de actividades-homenaje impulsados por la Municipalidad de Rosario que comenzó ayer con una muestra fotográfica, que muestran a Guevara en su infancia, realizando sus viajes, y durante la revolución cubana. Además, las mismas fuentes confirmaron que se proyectará el documental "Che, un hijo del Paraná".

De esta forma, la muestra "Che, poética de un hombre nuevo" permanecerá abierta hasta el 17 de junio en el Galpón de las juventudes, ubicado en Belgrano 950, de 9 a 17 y de lunes a viernes con entrada gratuita.

Mañana, día en que se cumplen 90 años del nacimiento del "Che", la Municipalidad de Rosario colocará por la mañana una ofrenda en la plaza Ernesto Guevara, y por la tarde se realizará el acto central con la intendenta Mónica Fein, y el embajador de Cuba en Argentina, Orestes Pérez Pérez.

El cronograma culminará el domingo 17 de junio, con un espectáculo musical en el Parque Yrigoyen y el cierre del XVI Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba.

En tanto, días atrás la Municipalidad ploteó unidades de transporte público, con la tradicional imagen del Che con su boina y la estrella en la frente.

No obstante, la novedad generó discusiones entre quienes apoyan la imagen del rosarino, y quienes dijeron no sentirse representados por el ex compañero de Fidel Castro.