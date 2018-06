Polémica: Valeria Bertucceli le pidió a Darín que se disculpe con ella

La actriz aseguró que la pasó "muy mal" al compartir escenario en una obra de teatro

En las últimas horas Valeria Bertucceli decidió dar a conocer que tuvo una mala experiencia laboral con Ricardo Darín, con quien compartió escenario en la obra teatral "Escenas de la vida conyugal" durante 2013 y 2014.

"Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas", reveló la actriz para dar cuenta de la situación en diálogo con Luis Novaresio.

"Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo", dijo respecto a las actitudes de Darín y agregó, "me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder".

Luego, la actriz contó cómo tomó la decisión de alejarse de la obra: "Cuando decidí irme, cosa que me costó y me dolió, lo primero que hice fue hablar con Ricardo (Darín), que era un amigo. Entonces me dijo: '¿Vos ya lo hablaste con alguien? Yo lo que te pido es que me des un par de meses para pensar qué decir, para que no hablen pavadas'. Seguimos de una manera muy difícil, pero lo hice con total profesionalismo".

Y continuó: "Cuando terminó me llamó (la encargada de prensa) Raquel Flotta y me pidió que dijéramos que a Ricardo le había salido una película y a mí también. Esto ahora no resistiría, y yo muy ingenuamente le dije: 'Bueno, lo único que espero es que no digan que me echaron'. Y cuando volvieron dijeron algo mucho peor: que había tenido un romance, que le había comentado a mi marido y me había sacado de una oreja".

Finalmente, expresó su tristeza porque las familias de ella y de Darín eran muy amigas, pero al sentirse aliviada actualmente espera una disculpa pública del actor que fuera su amigo. "Eso me va a acomodar", cerró.