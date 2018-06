La Patrulla Espacial: un viaje por la galaxia, de Manal a Kiss

El combo patagónico formado en La Plata realizará el sábado el único show del año, un repaso por su hard rock cósmico

| Publicado en Edición Impresa

Tras once años viajando por todos lados con su hard rock para el nuevo milenio, La Patrulla Espacial enfrenta un 2018 distinto: por problemas personales, Werner Schneider, bajo y voz de la agrupación de patagónicos formada en La Plata, volvió al Sur. La lejanía provocó que el combo galáctico no pudiera programar giras y decidiera entonces, revela Lucas Borthiry (guitarra y la otra vez del grupo), “hacer un solo concierto en todo el año y tirar toda la carne al asador ahí”.

La cita será el sábado, desde las 19, en el Galpón de las Artes (13 y 71), en un evento que han dado en llamar Viaje espacial y que contará con la apertura de Fus Delei, una de las bandas emergentes más relevantes de la escena independiente local; y la musicalización de DJ Black Joints, con su sonido Soul&Funk.

“Queremos que sea un evento distinto”, afirma Lucas en diálogo con EL DIA sobre el show que repasará los tres discos de La Patrulla, incluido “Sobredosis”, lanzado el año pasado: marcado por el lanzamiento del álbum, 2017 fue otro año de más de 40 fechas para el combo, contraste absoluto con esta temporada que entregará un solo recital a sus seguidores.

Y, dice Lucas, “como la agenda de La Patrulla no está tan cargada, nos permitimos desarrollar otros proyectos”. “Estoy haciendo deporte”, se ríe, y cuenta que mientras los días pasan “grabo otras cosas, tratando de enfocar esa energía que queda libre en otras formas musicales, ocuparlo en cosas que sigan haciendo crecer el entorno nuestro” como el sello de la banda, Catedral Discos, que se prepara para lanzar el disco físico de Fus Delei.

Borthiry también explora algunas diversiones “fuera de la caja”, como tocar con la ya tradicional roda de Carinhosos da Garrafa, un “tirarse a la pileta” que hizo la semana pasada. “Es un juego”, afirma, “pero todo tiene que tener esa cuestión medio lúdica: la música de La Patrulla siempre va cambiando, disco a disco, experimentando”.

Producto de esa experimentación, el sonido de La Patrulla Espacial fue siempre diferente al del denominado “indie platense” (aunque esa etiqueta también es injusta). “Muchas veces he hablado con gente que pensaba que éramos una banda del indie, por el nombre, porque somos de La Plata... esperan algo de esa etiqueta. Pero no nos pesó, aunque el desarrollo de la banda fue distinto, porque no está encajado en la comunidad de bandas de acá, siempre estuvimos un poco solari”, cuenta Lucas.

Y esa experimentación, además, provocó que el sonido de la banda compuesta por Werner Schneider (bajo y voz), Lucas Borthiry (guitarra y voz), Tulio Simeoni (batería), y Fernando Naon (guitarra rítmica), fuera mutando disco a disco, de los primeros trabajos tirando al rock clásico, setentoso, de Led Zeppelin a Manal y Pescado Rabioso, a “Sobredosis”, donde juegan con el rock pesado de los 80 (Thin Lizzy, Kiss, Judas Priest) y aparecen también algunas cosas pop.

Un disco, dice Borthiry, que “ha llegado a mucho más público, y un público con la cabeza seteada de manera distinta, con la posibilidad de interpretar distintas músicas. Es algo de esta época, con el acceso a la información que hay la gente consume de todo. Y está buenísimo, a mi me gusta que se rompan un poco las estructuras. A mi me gusta mucho incursionar en muchos estilos, no me gusta quedarme en una sola cosa”.

Esa apertura, dice el guitarrista, es generacional. “Hay toda una generación de rockeros de más de 40 que tienen una manera muy distinta de pensar la música, la vida misma. Es real que la gente que hace rock ahora tiene otra apertura, otra capacidad para asimilar distintas cosas: antes el rockero era rockero y se terminaba ahí. Y yo ni en pedo, y mis compañeros tampoco, y la mayoría de la gente que conozco de bandas, escuchan música de todo tipo, y no tienen problemas en involucrarse en distintas músicas. Y por ahí antes se encasillaban más, no me lo imagino a Pappo tocando electrónica, era ‘el’ rockero...”, opina, y agrega que “ahora no está todo tan enlatado, hay muchas más aperturas a interpretar cosas distintas, y eso está bueno en el arte”.

EL MENSAJE

Y el rock, que parecía desfallecer en tanto música rebelde en los últimos tiempos, ¿ha renovado su mensaje antisistema con las nuevas generaciones? Lucas se permite disentir, relativizar esta idea. “Las luchas sociales siempre estuvieron, y en paralelo siempre estuvo gente que quizás no participaba tanto, no por no ser sensible sino porque su viaje pasaba por algo más artístico”, analiza.

“Si uno se pone a estudiar la historia del rock supone que las luchas sociales eran mucho mayores en los 60 que en los 90, pero en los 90 acá estaban haciendo un quilombo bárbaro, me acuerdo de ser chico y que estaba el hardcore punk, con toda una bajada política... No sé si es propio de un momento, es algo que va acompañando a la sociedad y el rock, como una expresión artística siempre está teñido de eso”, agrega, y dice que quizás “en los comienzos el rock tuvo una cuestión mucho más social y de revolución, pero después el sistema hizo lo que hace con todo”.

“No sé si fue todo como nos cuentan que fue: Los Beatles eran un producto de la industria, y a mi me encantan, nunca llegué a Los Beatles porque hayan sido unos revolucionarios que están contra el sistema. Yo llegué a Los Beatles por las canciones. Lo mismo con Hendrix, era un loco que tomaba ácido, estaba re loco todo el día con la guitarra, no sé si estaba preocupado por los negros, no cantaba de eso... Y en paralelo hubo artistas que sí”, opina.

Y su compañero de rutas espaciales, Werner, acota que “al principio la música tiene muchísima fuerza revolucionaria, musicalmente, poéticamente, y después el mercado hace uso de eso, y esa fuerza revolucionaria queda sin tanta fuerza. Lo que suele suceder es que nos cuentan una historia, la historia del rock, como un momento de mucha lucha antisistema, pero al mismo tiempo el mercado ya estaba distribuyendo esa información, haciendo uso económico de eso”.

Borthiry, miembro de una banda que siempre se movió desde la independencia, adhiere, y explica que “nosotros no estamos tan ligados a un tipo puntual de colectivo. Nos sensibilizamos más desde lo artístico, proponiendo nuestra manera de hacer y de vivir: quizás es un poco más poética, no tan discursiva, nuestra lucha”.

“La música de La Patrulla siempre va cambiando disco a disco, experimentando”