Rubias en guerra: Nicky pincha y Mica advierte: “No me busquen”

La modelo no para de tirarle palos a la actual de su ex, y la reina de “Combate” parece haberse hartado: “Hasta acá llegué”

| Publicado en Edición Impresa

La tirantez entre Nicole Neumann y Mica Viciconte, con “Poroto” Cubero en el medio, parece haber alcanzado su punto máximo en estas horas. En un nuevo cruce mediático, la ahora novia del jugador de Vélez hizo una declaración con tono de advertencia: “No me cansen más porque hasta acá llegué. Todo bien. No me busquen”.

¿A qué le contestó la ex multicampeona de Combate? Básicamente, a la serie de dichos de Nicky en los que ella sigue posicionada como el centro del mundo.

“Evidentemente nunca se dejó de hablar y de decir cosas de mí. Yo sigo haciendo mi vida, trabajando y ocupándome de mis cosas”, dijo Neumann, en obvia referencia a su ex marido y a su novia.

En “Intrusos”, a la modelo la “pincharon” para que suelte más de su lengua filosa. “¿Es Fabián el que provoca o es Mica?”, le preguntaron. “Son varios los que están sentados en los programas hablando de mí. Se ve que hay varios que les gusto”, disparó la blonda.

“No me importa. Por suerte, tengo una vida muy completa con mucha cosas para ocuparme. No tengo tiempo para ocuparme de la vida de otros”, finalizó Nicky, bien picante.

La que recogió el guante fue Mica, pareja del defensor de Vélez, en el programa “Incorrectas” de Moria Casán. Como panelista en ese ciclo de América, no se guardó nada.

Desde luego, la diva ortomolecular también avivó el fuego cuando le dijo: “Ella también habla porque tiene un programa. Nosotros hablamos de ella porque ella habla de nosotros. ¿Vos qué tenes para decir?”.

“Yo estoy tranquila y esperando el momento necesario… Hoy, cuido mi pareja y por eso no me descargo ni digo lo que pienso y lo que pasa”, soltó Viciconte.

“Que no me canse”, advirtió y continuó diciendo que “a una persona que está en el medio, en un punto, le gusta la cámara. Todos los que estamos acá trabajamos y nos gusta lo que hacemos. Entonces, si hablo acá es porque es mi trabajo, como ella habla”.