Juan Cruz Sanz tras la filtración de sus videos: "Me estoy recuperando"

El periodista habló al respecto en una extensa entrevista

Hace varios meses, Juan Cruz Sanz desapareció de la escena pública luego de que se filtraran video de su intimidad y fuera desvinculado del programa en el que trabajaba.

Ahora, en una entrevista radial, el periodista se refirió al escándalo: “Me estoy recuperando. Me dejaron sin trabajo y me arruinaron, pero estoy de pie y con la frente en alto".

Y se explayó: "Estoy mejor. Uno va asimilando cosas, va asumiendo errores. Va reconociendo situaciones que se dan producto de haber molestado a gente con poder. Porque lo que pasó fue eso. No me quito responsabilidad. Lo que se mostró fue culpa mía. Producto de un momento gris mío, pero bueno, lo lograron. El éxito que tuvieron fue rotundo”.

El ex panelista de Cortá por Lozano agregó: “No solo me mancharon, me marginaron, y me dejaron sin laburo. Me mancharon con cosas que yo no tengo nada que ver y nadie sale a decir que todo lo que se dijo de mí fue mentira”.

Finalmente, Sanz lanzó: "Sé que me voy a acomodar, hoy hay sicarios sociales, el que te quiere matar lo hace en las redes sociales".