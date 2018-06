La Argentina no pasa la fase de grupos en la Copa del Mundo de la educación

El observatorio Argentinos por la Educación armó un mundial con parámetros educativos internacionales. “Messi jugaría en Islandia”

La selección Argentina clasificó el martes a los octavos de final de la Copa del Mundo 2018 tras ganarle sobre la hora a Nigeria 2 a 1. Ahora bien, si se disputara un mundial educativo, ni Messi ni Rojo nos salvarían. Es más, ni siquiera viajaríamos al país de Vladimir Putin, pues no estaríamos entre los 32 mejores del planeta (ni cerca de ellos).

En un interesante trabajo, el observatorio “Argentinos por la Educación” imaginó, en base a las últimas pruebas PISA -las que miden el desempeño de las naciones en materia educativa-, una Copa del Mundo en esa materia.

Como se dijo, Argentina no participaría. Y es que “el sistema educativo de nuestro país no sólo no se encuentra entre los 32 mejores, sino que se ubica en el lugar 59 entre 65 naciones”, dice el singular trabajo.

Shanghai (China), Singapur, Hong Kong (China), Taipei (China) y Corea del Sur encabezan el ranking PISA (no confundir con FIFA) internacional. Sexto se ubica Macao (China). Vale aclarar que China participa a través de Shanghai, Hong Kong, Taipei y Macao, por lo que, al no tener un resultado único del país, el observatorio “Argentinos por la Educación” respetó la clasificación publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Luego se encuentran Japón, Liechtenstein, Suiza, Holanda, Estonia, Finlandia, Canadá, Polonia, Bélgica, Alemania, Vietnam y el resto.

Islandia es el 27º. Croacia tampoco entraría a la Copa pues ocupa el lugar 40º. Argentina, como se indicó, quedaría a casi veinte lugares de los croatas (59º), apenas por encima de Túnez, Jordania, Colombia, Qatar, Indonesia y Perú. Nigeria no participa de las pruebas PISA.

Terceros, cómodos

Pero el observatorio probó “jugar el mundial educativo” con los países que clasificaron a Rusia. Y basándose en la tasa de escolarización en el nivel secundario medida por la Unesco y en los resultados PISA 2012 de Matemática, pues fue la prueba en que se hizo foco, armó los resultados del grupo D: Islandia, Croacia, Argentina y Nigeria. No pasaríamos a octavos.

Es interesante concentrarse en los resultados de Matemática. Los islandeses, primeros con 493 puntos. Los croatas, segundos con 471 puntos. Argentina, tercero con 388. Como para PISA 40 puntos corresponden a un año de escolaridad, el desempeño de los estudiantes argentinos de 15 años equivale al de los croatas de 13 y al de los islandeses de 12 años y medio.

Apenas el 0,3% de los estudiantes argentinos alcanzan desempeños máximos en PISA, frente al 7% de croatas y al 11% de islandeses. “Messi, en este mundial, jugaría para Islandia”, bromea el informe.

Pero la cuestión se torna más preocupante si se observan otras franjas de desempeño. Por ejemplo, 7 de cada 10 alumnos argentinos de 15 años logra niveles bajos, contra 2 de cada 10 de Islandia y Croacia. ¿Qué significa eso? Que el 70% de esos adolescentes tiene dificultades para resolver los problemas más sencillos.

Otro mundial. Para el cual nuestro país tiene un pésimo “trabajo en inferiores”.