Frenaron una fiesta dedicada a la “cata” de marihuana y demoraron a varios asistentes

El local fue clausurado por falta de habilitación y agentes de narcotráfico arrestaron a 5 personas por tenencia de esa droga

| Publicado en Edición Impresa

El local clausurado y la detención de cinco personas que se disponían a entrar, antes de la medianoche del viernes, impidieron la realización de una fiesta que tenía a la “cata” de distintas variedades de cannabis como motivo de la convocatoria.

Según informaron a este diario fuentes de la Municipalidad, la Policía y la Ayudantía Fiscal en Estupefacientes de La Plata, el operativo fue realizado en conjunto por la Comuna y el área policial especializada en la persecución a la tenencia y comercialización de estupefacientes -penado por la Ley 23.737-, en un centro denominado “Casa Lumpen”, situado en 5 entre 63 y 64 .

Las fuentes indicaron que la tarea se puso en marcha una vez que los policías detectaron la publicidad del evento a través de perfiles en redes sociales. “Se planteaba una fiesta en la que quienes cultivan iban a llevar la droga y aquellas personas interesadas en la degustación debían pagar una entrada de 200 pesos. Además, se iba a vender alcohol”, indicó la fuente de la Ayudantía Fiscal.

El subsecretario de Seguridad de la Comuna, Fernando Padován , explicó que “el operativo se hizo siguiendo el lineamiento del plan de seguridad 2018 que en uno de sus ejes estratégicos está combatir el narcotráfico, en línea con lo que afirma la Gobernadora y el ministro de Seguridad. Además de resguardar la salud pública y en una fiesta que se consideró clandestina por la falta de autorización municipal, la venta de entradas y el objeto prohibido de dicha actividad”, indicó el funcionario. En esta línea recomendó: “Recordemos que el suministro o facilitación a título gratuito u oneroso de estupefacientes es un delito”.

Esa línea es la que sigue ahora la Ayudantía Fiscal del departamento judicial de La Plata, desde donde se anunció el inicio de una investigación que por ahora no tiene imputados.

A los arrestados les frenaron el paso a metros del local, porque los efectivos no tenían orden para allanar la propiedad. Según la Policía portaban “entre un porro y 25 gramos de marihuana”, cuando se disponían a ingresar a la Casa Lumpen. La Policía se apostó en la vereda alrededor de las 22.30, hora fijada al inicio de la reunión.

Todos los detenidos fueron trasladados a la comisaría novena, donde se abrieron actuaciones por infracción a la ley 23.737. No obstante, en la Justicia se mostraban cautos con respecto a la imputación de delitos por una práctica que, en principio, no se vincula con el narcomenudeo si no con la denominada cultura cannábica, que promueve el autocultivo para el consumo personal y la despenalización del uso de la marihuana. Un jefe policial analizó que “hay una creencia falsa con respecto a que el consumo es libre. Hay una tendencia en esa dirección que también se asocia con el uso medicinal”, dijo acercándose a otra referencia de las últimas semanas: la detención y posterior liberación del “profe” Daniel Loza, por producir aceite de cannabis, según dijo, para uso personal y en solidaridad con personas afectadas por patologías que este producto permite tratar.

Los inspectores municipales solicitaron la habilitación de la Casa para fiestas y el expendio de alcohol, ya que las bebidas acompañarían a los fumadores. Según se informó, los responsables del evento no las tenían y se dispuso la clausura.