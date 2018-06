La escritora que hacía hablar a los muertos

| Publicado en Edición Impresa

Un concurso donde solo participan muertos que aprovechan la oportunidad de decir todo aquello que no pudieron o no quisieron en vida: este es el eje de la novela “Washed tombs” de la escritora uruguaya Merces Estramil.

Parece una historia simple pero tiene sus lados oscuros: la protagonista es una mujer un tanto resentida y llena de cinismo que vive con su hijo Morgan, fruto de un vientre alquilado a una empleada de la empresa “Washed tombs” que comanda su ex marido, quien robó una idea rentable: el “Concurso Mortuorio Nacional”, donde los muertos, a través de médiums, dicen lo que no pudieron en vida.

“Es una novela que surgió de varias deserciones de mi vida -explica la autora-: muertes, abandonos, crisis de pareja y ese tipo de cosas. Sabía que quería hablar sobre los muertos, sobre cosas que se terminan, pero al mismo tiempo no lo quería hacer en una clave solamente negra o fúnebre. Entonces surgió esa idea del “Concurso Mortuorio Nacional” en la que participan escritores o personas comunes que ya murieron pero se quedaron con cosas por decir. Me surgió eso y le inyecté humor a lo que tiene la negrura del texto”.

Estramil nació en Montevideo en 1965. Publicó libros como “Rojo”, “Hispania Help”, “Irreversible”, “Caja negra” e “Iris Play”.

Según Estramil, la literatura “sirve para hacer realidad los diálogos que no tuviste porque no era el momento. La muerte instala una barrera de ‘ya no más’, de ‘imposible’, porque después de la muerte no se puede reelaborar nada. Se te van las voces, los gestos y todas esas cosas que no quedan en las fotografías. Lo esencial se pierde, no vuelve... entonces la literatura, aunque sea ilusoriamente, te permite recrear eso”.