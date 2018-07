“Escabroso”: el final de la madre de Luis Miguel, según el biógrafo

| Publicado en Edición Impresa

“En Luis, Mi Rey, que me llevó un año y medio de investigación, me di cuenta enseguida por qué Luis Miguel tenía esa fama de ser una persona hermética y celosa de su vida privada. El mensaje que le transmití era que él no podía tapar el sol con un dedo, sino procurar que se hiciera algo con rigor”, contó Javier León Herrera, biógrafo del mexicano, y quien escribió “Luis, Mi Rey: la apasionante vida de Luis Miguel”, en la que está basada la serie de Netflix.

Según reveló el periodista español, firmó una cláusula de confidencialidad por la que no puede contar cómo fue el proceso de escritura de ese libro.

“En las redes me preguntan ‘¿de esta parte qué es tan cierto?’ o ‘¿qué han añadido los guionistas por ficción?’. Todo eso yo no puedo revelarlo, obviamente” y se refirió a Marcela Basteri, la madre del cantante.

“Conocí a la familia argentina de Luis Miguel y me parece legítimo que tengan un hilo de esperanza, pero no creo que vaya a aparecer jamás. Marcela Basteri está muerta, absoluta y definitivamente. Esto es fundamental para entender la historia de Luis Miguel. Los detalles son escabrosos”, aseguró.

Según dijo, “la muerte se produjo por causas no naturales, obviamente. Fue en España”.

Aunque no lo quiso decir, la versión principal es que la mujer habría sido envenenada.