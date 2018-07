Zuckerberg defendió publicaciones que niegan el holocausto

| Publicado en Edición Impresa

“Mirá: por más horroroso que pueda ser un contenido, creo que la discusión se resume al principio de darle voz a la gente”, dijo Mark Zuckerberg en el marco de una nota ofrecida a la incisiva periodista de Sillicon Valley Kara Swisher. Y dejó entender que eso incluye a los posteos de la red social que niegan el holocausto.

Los dichos de Zuckerberg provocaron una andanada de críticas. El creador de Facebook afirmó que “yo soy judío y hay mucha gente que niega que haya sucedido el holocausto. Eso me resulta profundamente ofensivo. Pero, a fin de cuentas, no creo que nuestra plataforma tenga que remover eso porque yo crea que hay cosas que personas distintas estén planteando de manera equivocada”.

En la misma entrevista, Zuckerberg indicó que la única condición para remover una publicación de la plataforma es si “va a resultar en un daño real, en un daño físico o si se trata del ataque a un individuo”.

Y también se refirió a otras cuestiones candentes referidas a la red social, como el manejo de la privacidad.

las frases de la polémica

Durante la entrevista, Swisher presionó a Zuckerberg dándole el ejemplo de los que niegan la matanza de Sandy Hook (28 muertos en una escuela primaria en 2012). Entonces el creador de Facebook expresó sus polémicas frases en relación al genocidio judío por parte de los nazis. Y la periodista le salió al cruce.

“Que ´Sandy Hook no sucedió´ no es una frase debatible. Es falsa. ¿No pueden sacar eso de Facebook?”, a lo que Zuckerberg respondió:

“Estoy de acuerdo con que es falso. También creo que decirle a una víctima de Sandy Hook ´Ey, sos un mentiroso´, eso es acoso, y nosotros en ese caso lo eliminaríamos. Pero, en líneas generales, traigámoslo a este asunto a algo más cercano... Yo soy judío, y hay mucha gente que niega que haya sucedido el Holocausto. Eso me resulta profundamente ofensivo. Pero al fin de cuentas, no creo que nuestra plataforma tenga que remover eso porque yo crea que hay cosas que personas distintas estén planteando de manera equivocada. No me parece que lo estén planteando mal a propósito, pero...”

Swisher lo interrumpió para decir: “En el caso de los negadores del Holocausto, creería que sí lo hacen a propósito”.

Según Zuckerberg, “es difícil impugnar las intenciones y entender las intenciones. Yo sólo creo, por más horrorosos que algunos de esos ejemplos sean, que la realidad es que cuando hablamos en público yo puedo plantear mal las cosas. Seguro que vos también. Seguro que muchos líderes y figuras públicas que respetamos también. Y creo que no está bien decir: ´Vamos a remover a alguien de la plataforma si plantean mal las cosas´, incluso si lo hacen múltiples veces. Lo que haremos es decir: ´Ok, vos tenés tu página, y si no estás tratando de organizar un daño a alguien, o un ataque a alguien, entonces podés publicar contenido en tu página, incluso si la gente está en desacuerdo con eso o les resulta ofensivo. Pero eso no significa que tengamos en Facebook la responsabilidad de distribuirlo masivamente a través del News Feed.

fuertes críticas

Los dichos de Zuckerberg generaron fuertes críticas. “Su argumento parece ser que algunas personas niegan el Holocausto por accidente”, destacó la periodista Heather Kelly, de CNN.

En tanto, Cale Weissman, de la revista Fast Co expresó “a la mierda. ¿Mark Zuckerberg defiende a los negadores del Holocausto porque no están desinformando intencionadamente a la gente...?”.