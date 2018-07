VIDEO.- Le cortó los frenos del auto a la ex mujer pero quedó escrachado

Un hombre de 38 años quedó escrachado por las cámaras de seguridad cortándole los frenos al auto de la ex novia, que lo denunció harta de los permanentes episodios de violencia que sufre. El acusado, que es el padre de sus dos pequeños hijos, también le roció el vehículo con líquido para frenos.

Según contó la mujer lo que pide es que "quiero que me deje tranquila", y agregó que "vivo un infierno" desde hace poco más de un año y medio.

El accionar del hombre quedó registrado y la ex mujer contó que "esto pasó el domingo a la madrugada. Yo estaba en la casa de una amiga festejando su cumpleaños. Cuando me iba vi que el auto estaba mojado y salí despacio. Cuando llegué a la calle Independencia, me di cuenta que no podía frenar". Luego relató que cuando hizo algunas cuadras utilizando el freno de mano, al llegar a destino se dio cuenta que el auto estaba rayado intencionalmente y que lo cables habían sido cortados.

Lo cierto es que la víctima ya presentó múltiples denuncias de violencia de género en el Juzgado de Familia y ésta, que pudo ser trágica, se suma a esa larga lista.