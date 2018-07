Lo dijo César Luis Menotti en un audio privado que se filtró. Era dirigido a los dirigentes de AFA que compraron un centro de entrenamiento en Marbella

Sus palabras causaron revuelo. “Me dan ganas de agarrar un revólver y matarlos”, sentenció César Luis Menotti, en un audio privado que se filtró. El técnico campeón del mundo en 1978 explotó de furia contra los dirigentes de la AFA luego de que se diera a conocer que la Asociación había adquirido un centro de entrenamiento en Marbella.

El audio se volvió viral. El contenido era incendiario: “La AFA compró un predio en Marbella, cuando los clubes no tienen agua, pero quieren a ‘los Messi’ en Marbella. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá? Gastaron una fortuna y los que están acá, que se jodan”, disparó. Se preguntó por qué esa plata no la ponen en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, de Chacarita, y expresó toda su indignación: “Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. No lo puedo creer”, repitió. Rápidamente el audio se propagó. Y despertó el malhumor del propio Menotti. “Vivimos en un país infame y se filtran cosas que pertenecen a la privacidad. Lo puedo contar: me levanto a la mañana, ojeo el diario, veo una casa en Marbella a la que conozco porque sé lo que han operado… y que la AFA la había comprado. Me agarró indignación, los clubes no tienen agua y compramos una casa. No sé para qué sirve. Es un disparate. Mejor tener una casa en Jujuy o Salta para entrenar que en Marbella. Se lo comenté a un amigo, y en este país hay más vigilantes que gente”, disparó.

Menotti mantuvo su irritación con la decisión de la AFA: “Lo subieron con una intencionalidad que no es la mía. Ahora me explican que la casa la ofrecen gratis, en comodato; igual no le veo utilización”. Y su malestar por la difusión de una opinión personal: “Es una hijaputez. Yo hablaba con un amigo, y dije boludeces. Agarrar un revólver… Después me entero de que no lo compraron, que solo fueron a ver el predio”.

A su vez, el ex técnico confesó que su amigo que había recibido el audio se lo transfirió a otros dos amigos íntimos, de su absoluta confianza. En diálogo con el ciclo Los Más Grandes, de radio Cooperativa, Menotti dijo que su declaración fue “un exabrupto, y no tengo una mínima sospecha de nada”. “Desde ningún lugar he querido menospreciar la honorabilidad del presidente Tapia. Lo que quiero es proteger desde la dignidad del debate lo que significa el fútbol en una sociedad como la nuestra”, explicó. Se respuesta al audio filtrado derivó en el análisis de la coyuntura en la que está inmerso el fútbol argentino. “El fútbol argentino está en una situación catastrófica. Tienen dos meses para reunirse con todos los que quieren. Que juegue el Sub 17, Argentina sin Messi vale igual que el Sub 17. Hay una ansiedad de querer resolver temas que no se resolvieron en los últimos veinte años y que quieren resolverlo en una semana. Y Tapia, inocentemente, sin analizar lo que significaba esto para un sector importante del fútbol argentino, saca lo de este predio, que ya fue usado por Humberto Grondona con un juvenil”.