Agenda cultural

Hoy

Música

Otros Ritmos

Woody Allen Night.- Hoy a las 21 y a las 23.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, doble función del repertorio de canciones que el cineasta eligió para sus películas, a cargo del Paris Jazz Club BA.

Vagones Blues + Adrián Jiménez.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9.

Oldback.- Hoy a las 22 en 57 entre 11 y 12, cantobar.

Uh! Qué Leles.- Hoy a las 21 en 18 entre 70 y 71, versiones del rock platense en ukeleles.

Patrujazz quinteto.- Hoy a las 22 en 9 y 53, standards de jazz.

Alejo y Belén.- Hoy a las 21.30 en Diagonal 79 esquina 4, todos los ritmos.

Fusión.- Hoy a las 22 en 44 y 151.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21.30 en 17 y 69, melódico bailable.

Miki Zosi.- Hoy a las 22 en 59 entre 12 y 13, show de covers.

Mario Beltrán.- Hoy a las 21 en 55 entre 13 y 14.

Festival 10 años de Cabra 52.- Hoy a las 20 en 17 entre 69 y 70, con DJ Sensible, pintura en vivo a cargo de Loogia e intervención gastronómica a cargo de Paco Plastilin. Gratis.

Emilia Inclán.- Hoy a las 21 en El Bombín, 59 entre 12 y 13, presenta “Canciones posibles”. Abre “Rudo”.

Magia Blanca.- Hoy a las 21 en 31 y 83, con la participación de Doble o Nada.

TANGO

Berretín Tango Cuarteto.- Hoy a las 21.30 en 9 entre 58 y 59, juntoa Lautaro Tissera.

FOLCLORE

El Biandazo.- Hoy a las 22 en 50 entre 19 y 20, clásicos del repertorio popular en piano y guitarra.

CINE VIDEO

El Censor.- Hoy a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Eduardo Calcagno en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada libre y gratuita.

Animal.- Hoy a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Armando Bo en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

Aguirre, la ira de Dios.- Hoy a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Werner Herzog en el marco del Ciclo de Cine Proyecciones Terrestres.

Some like it hot.- Hoy a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Billy Wilder en el marco del Ciclo de Cine Freakshow.

Somos tr3s.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Marcelo Briem Stamm en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

Malambo, el hombre bueno.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Santiago Loza en el marco del Ciclo de Cine Espacio INCAA.

TEATRO

Maté a un tipo.- Hoy a las 21 en El Medio Aljibe, 11 entre 66 y 67, de Daniel Dalmaroni con dirección de Diego Aroza.

Muchas pelucas para un solo calvo.- Hoy a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, show de humor de Eduardo Calvo.

Stukashow.- Hoy a las 21 en 43 entre 7 y 8, show humorístico.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en 12 esquina 72, especial del Día del Amigo con Jonatan Sapag y Fran Laplagne.

Las Abbas.- Hoy a las 22 en La Queimada, 26 y 60, show de transformismo y humor.

Eran ellas... o yo (crónica femicida).- Hoy a las 22 en Arte Vivo, 58 entre 4 y 5, con dirección de Guillermo Ale y Nicolás Massciotro.

Match de Improvisación.- Hoy a las 23.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, improvisación y humor.

EXPOSICIONES

Graciela Maggio, Celeste Mariel Benítez y Laly Seglie.- Hoy a las 19 en la Bolsa de Comercio de La Plata, 48 entre 5 y 6, inauguración de la exposición de fotos de Maggio, pinturas de Benítez y vitrales de Seglie.

Mañana

Música

Caminantes de Finisterre.- Mañana a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, folk celta.

Juani Saulo & The crotos + Puparlé + Zorros sin piel.- Mañana a las 22 en el Centro Cultural Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Reservoir songs.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, soundtracks de Tarantino en vivo.

Mario Beltrán.- Mañana a las 23 en 43 y 143.

La Sumbu.- Mañana a las 22.30 en Diagonal 74 entre 57 y 58, acústico.

African Sound.- Mañana a las 15 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, música gospel. Se suspende por lluvia.

Silvia Augot y Horacio y la música.- Mañana a als 21 en San Martín 604, Ensenada, junto a la voz del tango, Claudio Fontana.

Festival 10 años de Cabra 52.- Mañana a las 20 en 17 entre 69 y 70, show acústico de Mostruo!. Gratis.

Maxi Cepeda.- Mañana a las 21 en el Club Alberti, 27 entre 37 y 38.

Perla Negra.- Mañana a las 23 en 659 y 16, show bailable.

TANGO

Tangos y melodías entre amigos.- Mañana a las 22 en 34 entre 9 y 10, con Néstor Brítez, Hugo Espósito, Angel Jesús, Franco Acquesta, Ruben Zaro e invitados.

Rubén Domínguez.- Mañana a als 21 en 59 entre 12 y 13, tangos y boleros.

Juan Carlos Junco.- Mañana a las 21.30 en 59 entre 12 y 13, cena show con Rodolfo Migré, el acompañamiento musical de Juan Páez y Enrique Pecci y la actuación especial de Susana Caminos, Carlos Medina y el recitador Carlos Benítez.

Tangos y melódicos.- Mañana a las 22 en 51 entre 18 y 19, con Alberto Lara, Lili Giandón y los bailarines Natalia Muñoz y Aldo Vilte.

FOLCLORE

Peña bailable.- Mañana a las 16 en el Fortín Tradición Argentina Teófilo Olmos, 27 entre 75 y 76, danzas argentinas, peruanas y chilenas.

DANZA

Aleia y su ballet Ajmal.- Mañana a las 20 en El Bombín, 59 entre 12 y 13, presentan “Fugaz”.

CINE VIDEO

Animal.- Mañana a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Armando Bo en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

CURSOS

Tango Danza de Salón.- Mañana a las 17 en el Centro Cultural Daniel Favero, 40 esquina 117, práctica.

TEATRO

Humorísimas.- Mañana a las 22.30 en 12 esquina 72, especial Día del Amigo con Jonatan Sapag y Fran Laplagne.

Sinapsis Sinopsis.- Mañana a las 21.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, unipersonal improvisado con Juan Pablo Pereira.

Los poseídos entre lilas.- Mañana a las 22.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Alejandra Pizarnik con Hans Maas.

Los Oniros.- Mañana a las 22 en el Centro Cultural El Escudo, 10 entre 60 y 61, a cargo del Grupo Oráculo Teatral.

Las Abbas.- Mañana a las 22 en La 520 entre 17 y 18, show de transformismo y humor.

El fondo patriótico.- Mañana a las 21 en Espacio CIPAE, 54 entre 21 y 22, de Nelson Mallach.

El amateur.- Mañana a las 21 en Arte Vivo, 58 entre 4 y 5, de Mauricio Dayub con dirección de Gustavo Delfino Rodríguez.

La Pecera.- Mañana a las 21.30 en La Mercería Teatro, 1 entre 36 y 37, de Ignacio Apolo con dirección de Mauro Oteiza.

Domingo

Música

clásica

Orquesta Estable del Teatro Argentino.- El domingo a las 18.30 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, interpretarán obras de Debussy, Mozart, Hindemith y Ravel, con dirección de Pablo Druker, en el marco del Ciclo La Orquesta Estable y sus Solistas.

Otros Ritmos

Silvia Augot y Horacio y la música.- El domingo a las 21 en 161 entre 14 y 15, Berisso, show melódico tropical.

Festival 10 años de Cabra 52.- El domingo a las 20 en 17 entre 69 y 70, con Trazante, DJ Deep Mambo y VJ Flor de Fuego. Gratis.

Ricardo Parisi.- El domingo a las 12.30 en el Centro Abuelos de Villa Argüello, 126 entre 4 y 5.

Cantobar.- El domingo a las 21.30 en 51 netre 17 y 18, con Lesandro Pejkovich, Juan Páez y Pablo Giménez. Micrófono abierto.

Víctor y su conjunto.- El domingo a las 21.30 en 60 entre 23 y 24.

TANGO

Milonga del 2x4.- El domingo a las 18 en Diagonal 79 entre 54 y 55, clase para principiantes. Luego, milonga.

Lautaro Tissera Favaloro.- El domingo a las 13 en 62 entre 8 y 9, el concertista de guitarra presenta “Guitarra a la carta”.

Cine video

El Censor.- El domingo a las 17 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Eduardo Calcagno en el marco del Ciclo de Cine DAC. Entrada libre y gratuita.

Animal.- El domingo a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Armando Bo en el marco del Ciclo de Cine Nacional.

El retorno de Don Luis.- El domingo a las 21.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Sebastián Deus en el marco del Ciclo de Cine DOCA.

Full Monty.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Peter Cattaneo en el marco del Ciclo Cine Club.

Malambo, el hombre bueno.- El domingo a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Santiago Loza en el marco del Ciclo de CIne Espacio INCAA.

TEATRO

Las Abbas.- El domingo a las 22 en La Queimada, 26 y 60.

El patio de atrás.- El domingo a las 19 en La Mercería Teatro, 1 entre 36 y 37, con dirección de Claudio Rodrigo.