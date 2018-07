Drogas, alcohol y romances difíciles: el lado B que no cuenta la serie de Luis Miguel

Eligió volver a exponer su vida en la TV para resurgir, pero tiene consecuencias: cada vez más voces cuentan historias de su pasado. Sin embargo, el gran público ha vuelto a enamorarse de su ahora vulnerable héroe

| Publicado en Edición Impresa

La serie de “Luis Miguel”, que culminó hace ya 10 días su exitosa primera temporada, resultó reveladora incluso para los más fanáticos del cantante mexicano, que pudieron a través del show que puede verse en Netflix descubrir desconocidas y culebronescas aristas que el divo había escondido: droga, alcohol, escándalos financieros y la sensación de que su madre fue muerta por su padre fueron parte del cóctel explosivo de los primeros 13 episodios que, para la segunda parte, podría llegar a explorar la historia de la hija que no reconoció y de sus romances más explosivos.

El divo estaba hace rato retirado de la escena mediática, pero siempre su vida estuvo envuelta de rumores de todo tipo, algunos de los cuales la serie confirmó: pero a pesar de dar a conocer todo tipo cuestiones íntimas de la vida de Luismi, el astro romántico se encargó de salir siempre bien parado, de quedar como el héroe sufriente e imperfecto pero sensible y con buen corazón.

Lógico, se trata de una bioserie autorizada, y aunque no fue el cantante quien supervisó los guiones, sí siguió de cerca el proceso, basado además en una biografía a la que había dado el visto bueno, e incluso llegó a hacer un cameo en el primer episodio.

Ahora el renacer de su carrera que generó la serie tiene, claro, su lado B: padres biológicos, parientes lejanos y otros allegados se pasean por los programas de todo el mundo desmintiendo esta narrativa que quiere instalar la serie y mostrando a Luismi bajo otra luz, para nada heroica.

Las más frecuentes acusaciones realizadas son hacia la relación del divo con las drogas y el alcohol: la serie retrata apenas solapadamente esta problemática relación, e incluso desliza que fue superada por Luismi, quien luego de emborracharse y lanzar un auto al mar con una fan dentro, se arrepintió de sus acciones y comprendió que todo tiene consecuencias.

Se trata de un episodio de los más panfletarios de la serie, donde Luismi no solo se muestra como un héroe que atraviesa clases sociales entablando una amistad en la cúspide de su fama con un cabo con el que entrena para filmar “La Incondicional” (basado en “Top Gun”), sino que “hace lo correcto”, se disculpa por sus impulsivos accionares con la fan a la que casi ahoga y parece madurar respecto a su incipiente alcoholismo.

Sin embargo, el problema nunca habría sido superado por el astro mexicano, quien antes de emprender este renacer canceló numerosos conciertos debido a, según reportaron incluso los organizadores, su adicción. Y ahora que todos quieren subirse al tren de Luismi (motivo por el cual, de hecho, se corrió de la escena mediática en un primer momento), aparecieron nuevas historias respecto a este problema.

“Corría el año 1999. No recuerdo bien el mes, sí recuerdo que hacía calor. Él venía a Argentina a cantar y yo, al igual que muchos de ustedes, lo amaba incondicionalmente”, contó Connie Ansaldi sobre su encuentro con Luismi: la periodista trabajaba en “PAF!” que concretó una entrevista con el cantante, a la que llegó nerviosa. Pero no se llevó la mejor impresión de aquel encuentro: “No come. Solo bebe champagne. Luis Miguel fue mutando con el correr de las horas y cuando quiso pararse no pudo hacerlo solo. Dos de sus asistentes tuvieron que ayudarlo para ir al baño. Se caía. Quería hablar y no podía: balbuceaba. El alcohol o quien sabe qué, había hecho mella en él”.

La historia llega semanas después de que se revelara que el hermano menor de Luismi, Sergio, había cortado lazos con el astro, quien estuvo a cargo de su tutela y economía mientras fue menor de edad: dueño de una vida agitada, el astro delegó la responsabilidad en un asistente, que crió a “Sergito” hasta que, durante un noviazgo (aparentemente, el que sostuvo con Mariah Carey) vieron “algo que no les gustaba” (presuntamente, una relación tóxica con las drogas) y decidieron abrirse. Luismi, cuentan, no envió más dinero para sostenerlos.

MÁS HISTORIAS DE LA NOCHE

El fin de semana Sandra Villarruel, ex amante de Luismi, sumó su versión, anterior a la de Ansaldi: “Él tenía 18, yo tenía 23. Muy nostálgico me contó el tema de su madre, que estaba viviendo en España y no tenía noticias de ella. Luis Miguel no perdonaba que los haya abandonado a él y a su hermano. Con su papá ya se llevaba muy mal, me dijo que (Luis Rey) lo usaba, la pasó muy mal”, recordó, tal como cuenta la serie.

Villarruel no tiene quejas para Luismi en la habitación (“como amante era un 10”), pero reveló que tiempo después lo encontró en un hotel de Caracas y “ya estaba raro, se nota que había empezado a consumir drogas. Estaba duro, sentado en un sillón y sin emoción. Era otra persona”.

De hecho, muchos especulan que su relación con las sustancias que lo llevó a suspender conciertos y a una notable caída de su imagen pública y baja producción fue la principal causa de la crisis económica que lo llevó a aceptar a exponer su vida en televisión. En 2016, el periodista de negocios Darío Celis reveló que Luis Miguel, que para entonces llevaba tres años de sabático, debía cerca de 18 millones de dólares. Y esta vez, claro, la culpa de semejante deuda no era de Luisito Rey…

Varios empresarios mexicanos (incluido el boxeador Saúl Canelo Álvarez) iniciaron entonces una operación para rescatar al cantante, aportando cada uno 5 millones que se sumaron a 3 que Luismi tenía y permitieron cancelar deudas que sostenía con socios y representantes con los que estaba en litigio.

Pero permanecía el problema de cómo volver a instalar al cantante, todavía joven (tiene hoy 48 años) pero para entonces casi olvidado, reapareciendo siempre a causa de algún escándalo: nació entonces la idea de crear una bioserie, que Luismi aceptó cuando se percató de que no había otras alternativas, aunque puso a Miguel Alemán, amigo de toda la vida y uno de los encargados de la operación salvataje, para verificar la información que saldría a la luz en el proyecto audiovisual.

La idea fue exitosa y los clásicos de Luismi suenan hoy en la calle, en autos, en boliches y, más importante, en Spotify, que refleja el actual furor por el divo mexicano. Pero, claro, volvió a poner cuestiones de su vida en el tapete: y aunque él intenta controlar la información mediante su amigo Alemán, no puede silenciar a los otros que vivieron las historias que se cuentan en la serie.

ROMANCES

Por eso, desde la emisión del show no paran de aparecer testigos de que la historia no fue tan así. Ahora, mientras en la vida real Diego Boneta (que hace de Luismi en la serie) y Camila Sodi (que interpreta a uno de sus grandes amores, Erika) parecen iniciar un romance que copia al de la ficción, aparecieron revelaciones de que incluso aquel romance no sería tan perfecto como lo pinta Netflix.

Quien habló fue Julieta Ortega, amiga de Erika Camil (de nombre artístico Issabela): “Mi amiga sufrió muchísimo porque no se la mostraba, de hecho no hay fotos juntos. Acompañar a un hombre siete años y no salir... venía a Argentina y yo le preguntaba, “¿Que viste?”, y me decía, “El Sheraton”. Le preguntaba si no salía y me decía que salía por la cocina y no veía nada. Era muy triste la situación, sufrió un montón”, contó Julieta.

Aunque la actriz terminó confesando una sensación que hoy comparten todos: Ortega dijo que durante mucho tiempo no tuvo cariño por el cantante, ya que vivió junto a su amiga todo lo que ella sufrió, pero que al conocer su historia gracias a la serie, hoy lo mira con otros ojos. “Lo que nos pasa a los que vimos la serie es que lo amamos, porque pobrecito, más sufrimiento no pudo tener en su vida. Yo no conocía detalles, los vi ahora”.

Ese es el efecto que buscaba el entorno del divo: la serie tiene sus riesgos, sí, y vuelve a exponer al cantante, pero, a la vez, el gran público vuelve a enamorarse de este héroe romántico y, ahora, vulnerable y sensible que, encima, ahora hasta llora y se emociona en los conciertos...

“No come, solo bebe champagne”, contó Connie Ansaldi sobre su encuentro con Luis Miguel