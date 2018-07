Se presenta "Estoy acá", el libro que relata más de un centenar de historias de violencia de género

El evento será mañana a las 19 horas

Con entrada libre y gratuita, la Municipalidad de La Plata llevará adelante, mañana desde las 19 en el salón Auditorio del Centro Cultural Islas Malvinas, la presentación del libro "Estoy acá" de Zuleika Esnal, que relata historias de sobrevivientes de violencia de género en todos los países de habla hispana.

Con el objetivo de mostrar lo que permanecía oculto, la actriz Zuleika Esnal reúne en su trabajo, más de 100 testimonios dichos en la intimidad de charlas compartidas durante meses, a través de las redes sociales.

En ese marco, la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, invita a la presentación del novedoso ejemplar denominado "Estoy acá" que se realizará mañana a las 19 horas en el centro cultural de Av. 19 y 51.

Según explica la autora del libro, en 2016 publicó en sus redes sociales un posteo sobre un caso de violación en Brasil y eso se convirtió en el disparador para que miles de mujeres que habían sufrido situaciones similares, se comuniquen con ella.

Al respecto, Zuleika Esnal señaló que "al principio me parecía muy fuerte que alguien que nunca viste en tu vida, te escriba para contarte algo tan doloroso. A medida que pasó el tiempo, empecé a tener muy presente que no tienen a dónde ir porque la policía se les ríe y la gente no les cree, y yo pienso: 'me escriben a mí que no soy nadie, imagínate si alguien las contuviera, si tuvieran dónde ir".

De esta manera, Zuleika fue conversando con cada una de las víctimas, escuchándolas, respetando sus tiempos y convirtiéndose en una interlocutora a la que cada día recurren más mujeres.

"Estoy pendiente de las chicas que se comunican conmigo, me siento a responderles en la mañana temprano o durante la noche", contó la creadora de la campaña #EstoyAcá.