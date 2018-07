Tinayre: “Le diría a Novaresio que se baje un poco del pony”

| Publicado en Edición Impresa

“Me parece que sobrevaloramos mucho lo que dice. No es una persona más, pero de ahí a hacer un diagnóstico técnico sobre el dólar o sobre los cambios en el gabinete. Le admiro la autoestima”, había dicho Luis Novaresio, sobre Mirtha Legrand, y Marcela Tinayre, indignada, le recomendó algo al periodista: “Le diría a Luis, que es amigo, que se baje un poco del pony”. De todos modos, la también conductora aseguró que no es un tema particular de él con su madre: “Me parece que hay algo en ese canal (América) contra mi familia”.