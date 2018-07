Cruzar de vereda

Lucas Calderón, Hernán Tifner y Lucas Bruera hicieron todas sus divisiones juveniles en el Pincha pero, ante la falta de oportunidades, ahora están probando suerte en el Lobo. Repaso de lo ocurrido en los últimos años

Lograr firmar contrato como jugador profesional no es una tarea sencilla para los juveniles pero, mantenerse en el plantel superior de un club, es aún más complicado. Por este motivo son muchos los jugadores que deciden dejar la institución que los formó buscando nuevas oportunidades en otro club pero, en el último año, se dieron tres casos particulares en nuestra ciudad que dieron para hablar. Se trata de Lucas Calderón, Hernán Tifner y Lucas Bruera, quienes pasaron por las formativas de Estudiantes y decidieron continuar sus carreras en Gimnasia, en donde buscarán ganarse un lugar en el equipo que comanda Pedro Troglio.

Lo que más llamó la atención de estos tres jugadores fue que recalaron al conjunto mens sana en su último de año de juveniles o inclusive con edad de profesional, ya que lo más común es que los pases del León al Lobo, o viceversa, se den en plena etapa de juveniles como ocurrió con Kevin Ceceri. El defensor categoría 1996 comenzó las inferiores en el Pincha y un par de lesiones le hicieron perder terreno, por lo que terminó quedando en condición de libre. Con el pase en su poder decidió probar suerte en el fútbol amateur tripero y terminó logrando el objetivo de firmar su primer contrato en el 2016, además de disputar siete encuentros en la máxima categoría. Actualmente se encuentra en el Real Balompédica Linense, de la Segunda División de España. Sin irse muy atrás, en las actuales divisiones en formación de ambos clubes hay jugadores que pasaron de un lado a otro: en Estudiantes, por ejemplo, Álvaro Zappetti (categoría 2000) y Martín Basualdo jugaron anteriormente en Gimnasia.

Pero, ¿por qué un jugador que hizo todas las juveniles en un club, e inclusive firmó contrato como Tifner, decide cruzarse de vereda? La vida útil de un jugador es corta y por eso nadie quiere desaprovechar ni siquiera una temporada. Si bien algunos esperan más tiempo que otros su posibilidad, es verdad que muchas veces las chances de mostrarse en la Primera en un club son pocas por diversos factores y eso provoca tomar la decisión de irse a otro club, inclusive al considerado clásico rival. Queda claro entonces que, antes que cualquier otra cosa, la prioridad para los jugadores que están dando sus primeros pasos es poder vivir del fútbol y trascender con la pelota en los pies (o en las manos, en caso de un arquero) en el cualquier club, aquel en el que tengan más oportunidades de hacerlo.

Analizando caso por caso, los mismos tienen un punto en común: en sus posiciones tenían demasiada competencia en Estudiantes y por eso se terminaron marchando. Calderón, hijo de José Luis, era atacante de la categoría 1998 albirroja y a finales del año pasado no se veía con chances en Primera, ya que aún no había logrado ganarse un lugar firme en la Reserva que comandaba por ese entonces Leandro Benítez. Por este motivo, y luego de reunión con los encargados del fútbol amateur, decidió marcharse y fue probado en el Lobo, en donde quedó y se sumó a la Cuarta División. Luego de un par de buenas actuaciones tanto en su divisional como en Reserva (sumó minutos en el derby ante Estudiantes que se disputó en Estancia Chica), Darío Ortíz lo convocó para el encuentro de la última fecha de la Superliga 2017/18 ante Newell’s y terminó ocupando un lugar en el banco de los suplentes. Si bien no ingresó, vivió su primera concentración en la máxima categoría.

Tifner, volante central creativo de la 1996, fue uno de los jugadores de dicha categoría del León que lograron firmaron contrato en mayo del 2017 cuando se terminó su etapa en juveniles (lo hizo junto a Nicolás Bazzana, Leonardo Areal y Matías Ruiz Díaz). Pero como en su puesto había muchas alternativas, especialmente por la irrupción de la talentosa categoría 1997, sus posibilidades en Primera fueron escasas y tampoco era una alternativa habitual en la Reserva. Cuando se le abrió una posibilidad en el equipo albiazul, en marzo de este año, rescindió su vínculo con Estudiantes y puso el gancho con la entidad de calle 4.

En cuanto a Bruera, arquero de la 1997, es sin dudas el caso más polémico de los tres. No por su pasado en Estudiantes en sí, lo que comparte con Calderón y Tifner, sino por las publicaciones ofensivas que hizo años atrás contra el Lobo en sus redes sociales y que en su momento habían trascendido por su apellido (es sobrino de Pablo Bruera, ex intendente de La Plata). Esto generó el enojo de varios simpatizantes albiazuales, quienes se manifestaron en contra de su arribo. En el Pincha estuvo hasta el primer año de Cuarta y, cuando vio que tenía muchos arqueros por delante (Estéfano Francesconi, Jerónimo Pourtau, Daniel Sappa y Mariano Andújar), decidió irse a Independiente, en donde jugó en Reserva durante un año y medio. Ahora, y con el mismo objetivo de tener su oportunidad, llegó con el pase en su poder a Gimnasia buscando firmar contrato y convertirse en el tercer arquero por detrás de Alexis Martin Arias y Tomás Durso.

“EL FÚTBOL NO EMPIEZA NI TERMINA EN DONDE UNO INICIO JUVENILES”

Pablo Quatrocchi, actual coordinador del fútbol juvenil y director técnico de la Reserva de Estudiantes, habló con este medio sobre esta situación: “Siempre digo que el fútbol para un futbolista no empieza ni termina en donde uno inicia las juveniles o las infantiles. Muchas veces el momento del club no coincide con el del jugador y eso hace que se tomen ciertas decisiones, de un lado o del otro. Y capaz que en otra institución el futbolista encuentra más lugar porque la misma presenta una realidad distinta”.

Igualmente admitió que “es un tema delicado porque se trata de Estudiantes y Gimnasia” e indicó que le pareció extraño lo que sucedió “porque se dieron tres casos juntos, que no son tan habituales”.

“Pero son cosas que se pueden dar en el fútbol en ciertos momentos. El jugador obviamente busca jugar, tener su lugar, y cuando en un club no le aparecen demasiadas posibilidades busca otras alternativas”, cerró el ex defensor, quien también en el último tiempo estuvo trabajando en las divisiones formativas de Quilmes.