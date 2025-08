La hija de Beatriz Salomón pidió que Mario Pergolini y Jorge Rial le pidan disculpas: “Sufría en silencio”

Noelia Ferriols, hija de Beatriz Salomón sostuvo que le “gustaría” que Mario Pergolini y Jorge Ríal le pidieran disculpas por la cámara oculta realizada en el programa Punto Doc, causa por la que recientemente la justicia falló a favor de la ex “Chica Olmedo” a seis años de su fallecimiento y por lo que la jóven reveló que su madre “sufría en silencio”.

En principio, Noelia rememoró con gran cariño y emoción a Beatriz: “Es un orgullo tremendo ser su hija, que la gente la recuerde con tanto cariño y que la quieran tanto. Nunca escuché a nadie hablar mal de ella, al contrario, siempre hay halagos”.

Al tiempo, sostuvo que el recuerdo es imborrable porque aún habita la casa en donde convivió con la ex vedette: “Vivimos toda la vida ahí, tengo, ropa, fotos y es un recuerdo constante, es muy lindo”. Pero en un subibajas de emociones, explicó: “Mi mamá se enfermó a raíz de (...) bueno. Ella no la pasó bien con muchas cosas que le pasaron”.

Con esta frase, se refirió al momento en que el mencionado programa, conducido por Daniel Tognetti y Miriam Lewin y con producción de Pergolini, mostró al aire una cámara oculta de Alberto Ferriols, en su labor como cirujano, cuando le ofreció un tratamiento estético a una persona trans a cambio de favores sexuales, en el año 2004.

Ese mismo día, en el programa Intrusos en la Noche -conducido por Rial y Luis Ventura en la pantalla de América TV-, Salomón y su esposo fueron sorprendidos al aire con el material, desconociendo de antemano su contenido. Aquello agravó aún más la afectación a su vida privada y su imagen pública.

Por su parte, Noelia, una de las herederas del juicio, señaló que “fue cruel que hayan hecho eso público”, de la misma manera que no pudo contener su angustia: “No le deseo a nadie que le hagan algo así, que expongan su intimidad. Mi mamá sufría en silencio y se notaba”.

En cuanto a Pergolini, en su puesto de productor general del programa, la joven se lamentó: “No entiendo por qué no dio la cara y no se pudo hablar en ningún momento”. Años después, todavía aguarda por una disculpa: “Eso sí me hubiera gustado, creo que le hubiera hecho bien. Me gustaría que hable conmigo, aunque no sea a través de los medios”.

En cuanto al fallo judicial que alcanzó una compensación de casi $30 millones y dejó firme la responsabilidad de cada uno de los demandados, Noelia sostuvo: “Sentí felicidad por mamá porque fue algo que peleó hasta último momento. Lo que vamos a recibir y salió favorable fue en nombre de mamá y nos toca a nosotras pelearla. Todos fueron responsables, todos sabían”.