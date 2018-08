Todo muy turbio: Rial, Latorre y Moria, cruzados por un audio

| Publicado en Edición Impresa

Siguen las repercusiones por el audio filtrado de Moria Casán en el que, sin pelos en la lengua, se despacha de lo lindo contra Jorge Rial, aunque sin nombrarlo, diciendo que ahora “Intrusos” es más “mirable” porque ella está al frente, despejando la “oscuridad” que dejó el “caballero” (Rial) cuando estaba en la conducción.

Tras la aclaración de Moria, que mucho no aclaró aunque se hizo cargo de sus dichos, ahora la que se metió en el medio fue Yanina Latorre, enemiga de Rial, quien tiró una fuerte versión, aunque, curiosamente, se puso del lugar del periodista.

“A mí me contaron que Rial llamó al canal y pidió la cabeza de ella (Moria). Y me hago cargo de lo que digo. Rial está que se lo llevan los demonios y yo en esta estoy con él. Te guste o no el personaje, él llamó al canal y pidió la cabeza de Moria. Y yo hubiera hecho lo mismo porque él es el conductor del programa. Le dijo oscuro, pero se ve que mucha bola no le dieron”, dijo la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, precisamente, en ese programa.

Y la búsqueda de Jorge Rial, para preguntarle por los dichos de Latorre, sobre los dichos de Moria, no tardó en iniciarse. Consultado al respecto, el periodista no esquivó el bulto y apeló al ninguneo para hablar de la mujer de Gambetita.

“No lo escuché (al audio) ni hablé con nadie (del canal). Nunca haría nada de eso. Ella está haciendo muy bien el programa. Pero ojo con las fuentes. Le estás dando crédito a una contadora nacional, no a una periodista”, tiró Rial, picante, como siempre.

Y Latorre recogió el guante desde Twitter, su arma mortal: “Jorgito, mis informaciones se comprueban con el tiempo. Preocúpate por tu programa, del cual saliste corriendo como Pampita”.

Rial, de todos modos, aprovechó las cámaras para minimizar el tema del audio. “Estoy en un proyecto grande e importante para América. La verdad no tuve un segundo para dedicarme a escuchar ese audio, pero cualquier cosa que diga Moria es divertida”, aseguró.

Volviendo al tema del audio filtrado, en el que La One decía que “todas las personas, los capos, hasta Tinelli me dice ‘Moria humanizaste al panel. Es extraordinario” y dejaba en claro que el problema del bajo rating era el conductor -”el rating no los acompañaba, perdía con Magaldi. Perdía con todo el caballero, pero bueno, son épocas”, la lengua karateka aseguró que no le interesa saber quién fue el que filtró el audio, y que tampoco piensa que lo hayan hecho con mala intención.

“ No creo que haya intención de dañarme (por la viralización) porque no digo nada de malo. Creo que no digo nada de malo y, si lo dijera, es toda mi verdad. No tengo nada que explicar de ningún audio. Son redes sociales y está todo bien”, afirmó la conductora en una nota para el programa de De Brito. Aunque, cuando vio la nota editada, se lanzó a Twitter para despotricar: “Adorado @AngeldebritoOk, adoraría que cuando lo mandes a Santi (Riva Roy) u otro, otra, otre, ¡ja!, siempre les daré nota pero que no la editen. Pónganla toda. Me gusta que me la pongan TODA”, dijo y explicó de dónde surgió lo de la “oscuridad” que le atribuyeron a Rial: “En esa nota de la oscuridad, no tiene que ver con macumbas. Sólo que dos de los integrantes estaban muy amargados. Les pregunté qué pasaba, y pensaban que el programa se levantaba y se quedaban sin laburo”.