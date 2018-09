¿Es necesario que Maravilla retorne a pelear a los 43 años?

Martínez volverá a combatir, el próximo 17 de noviembre frente a Julio César Chávez Junior. El combate tendrá lugar en la ciudad de Texas

| Publicado en Edición Impresa

En el mes de junio, Maravilla Martínez renovó su licencia para volver a boxear. Las alarmas se encendieron en el ambiente del boxeo y por eso no extrañó que Julio César Chávez (padre) anunciara en el programa “a los golpes “ de la cadena ESPN, que el próximo 17 de noviembre, en la ciudad estadounidense de Texas se realizará la pelea entre el argentino y su hijo.

Maravilla tiene 43 años. Hace 4 que realizó el último combate. En todo este tiempo se dedicó a la producción de espectáculos boxístico en su rol de promotor. Además se encargaba de dar “charlas motivaciones” en diferentes áreas. Pero se dice que el que una vez fue boxeador nunca deja de lado la oportunidad de volver a subirse al ring.

Esto ocurrió con un sin fin de boxeadores a lo largo de la historia, pero es necesario qué Maravilla Martínez se vuelva a calzar los guantes. En lo que respecta a su posición económica como suele decirse “está salvado”, pero seguramente el hecho de volver a tener enfrente al mexicano Julio César Chavez Junior le genera una adrenalina muy especial al hombre nacido en Quilmes, pero a veces esa “emoción” no suele ser buena consiguiera sobre todo para el boxeo.

Claro que también el boxeo se ha convertido en una especie de “circo”, donde las cadenas televisivas y los sponsors mueven millones de dólares y una pelea entre Maravilla Martínez y Julio César Chávez Junios genera una gran expectativa entre los aficionados al boxeo y también para aquellos que no están emparentados con el mundo del deporte de los guantes.

El 14 de junio de 2014, Sergio Martínez, a los 40 años, anunció oficialmente su retiro. Las múltiples lesiones que arrastró en los últimos tiempos hicieron mermar considerablemente su boxeo y principalmente sus problemas en una de sus rodillas le obligó a colgar los guantes. Maravilla dejó el boxeo con un récord de profesional en 51-3-2 con 28 nocaut,

Una semana antes, Martínez expuso el cinturón de los medianos frente al experimentado puertorriqueño Miguel Cotto. Antes de la pelea, se hizo público por los medios deportivos que Martínez no se encontraba recuperado completamente de lesiones del pasado y que tenía problemas para entrenar satisfactoriamente, optando inclusive por no trotar días antes de la pelea. Lo anterior puso en tela de jucio las condiciones en las que Martínez se presentaría a pelear. En los primeros minutos del primer round Cotto conectó una izquierda de la cual Martínez no pudo recuperarse, cayendo dos veces más en el mismo asalto. Tras caer tres veces en el primer round, Martínez siguió luchando los siguientes ocho rounds sin movilidad ni respuesta a los embates del púgil boricua. Fue derribado nuevamente en el noveno asalto y con el rostro deformado por los golpes. Antes de comenzar el décimo, el entrenador decidió que Martínez no continuaría, decretando la derrota por nocaut técnico.

Maravilla y Chávez Jrs siempre se tuvieron ceja y ceja con acusaciones de ambos lados. El 15 de septiembre de 2012 en el Thomas & Mac Center de Las Vegas, con un estadio con más de 19.000 entradas vendidas y totalmente agotadas. se encantaron cara a cara. Maravilla dominó ampliamente los primeros 11 asaltos, yendo al ataque en algunas ocasiones y midiendo a Chávez Jr. la mayoría del tiempo. Al llegar el asalto número 12, comenzó una pelea intensa, ya que se llevaron a cabo ataques por parte de ambos púgiles. Maravilla cae por un poderoso pero tardío contraataque de Chávez quien estuvo a punto de noquearlo, pero Maravilla no se rindió y peleando hacia atrás continuó la pelea. Luego volvió a caer, pero aunque intentó pelear de igual a igual, se mantuvo peleando hacia atrás para no ser noqueado y sobrevivió hasta la campanada final, aguantando hasta el último momento. Finalmente, Sergio “Maravilla” Martínez se impuso en los puntajes por decisión unánime de los jueces, por 117-110, 118-109 y 118-109, logrando así consagrarse campeón del cinturón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo y recuperando el mismo.