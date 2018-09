Larroque: "Si fuera dueño de Netflix me llevaría a Bonadio para producir series"

El dirigente de La Cámpora y legislador dijo que "se van quedando sin rating y necesitan sumar personajes". Presentó un escrito y se retiró

El diputado nacional y referente de la agrupación La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque presentó un escrito esta mañana en los Tribunales de Comodoro Py, criticó duramente al juez Claudio Bonadio y también apuntó contra el presidente Mauricio Macri.

Lo más fuerte fue contra Bonadio, al decir que "es una persona muy creativa. Si fuera el dueño de Netflix me lo llevo para producir series. Se van quedando sin rating y necesitan sumar personajes".

Según testimonios del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, y del ex secretario de Obras Públicas, José López, la agrupación La Cámpora habría recibido financiamiento ilegal con parte del dinero proveniente del pago de coimas de empresarios beneficiados con obra pública durante el gobierno kirchnerista. "No hay descrito ningún hecho o conducta indebida por parte de mi persona", afirmó Larroque tras abandonar el Juzgado de Bonadio, donde siguió la misma estrategia judicial de Cristina Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno, quienes presentaron un escrito y en su mayoría no aceptó responder preguntas.

Fue entonces cuando el legislador kirchnerista, denunciado en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman, cargó contra el Gobierno nacional al decir que "estamos viviendo en un estado de extorsión a muchísima gente. La Ley del Arrepentido y las detenciones ilegales que están utilizando para arrancar alguna declaración que pueda dar alguna fidelidad a toda esta ficción".

"Creo que tenemos un gobierno de ocupación y lo que estamos viviendo es una catástrofe económica, social y política. Tenemos que concentrarnos todos los ciudadanos y ciudadanas en reconstruir este país que han destruido", agregó, y acusó al jefe de Estado de "traicionar el mandato popular".